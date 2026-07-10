IND vs ENG 5T20I : हर्षित, वरुणची माघार; आता उरले फक्त १३ खेळाडू, पाचव्या मॅचसाठी कशी असेल टीम इंडियाची Playing XI?

India only 13 players available for 5th T20I: सर्व प्रयोग करून पाहिले आता त्यासाठीपण पुरेसे खेळाडू टीम इंडियाकडे राहिलेले नाहीत.. इंग्लंडने चौथी ट्वेंटी-२० मॅच जिंकून मालिकेत ३-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. त्यात चौथ्या सामन्यापूर्वी हर्षित राणा व वरुण चक्रवर्थी या दोघांनी दुखापतीमुळे मालिकेतूनच माघार घेतली. आता शनिवारी होणाऱ्या पाचव्या सामन्यात प्लेइंग इलेव्हन निवडण्यासाठी टीम इंडियाकडे १३ खेळाडूंचेच पर्याय राहिले आहे. शेवटचा सामना जिंकून उतरेली इभ्रत वाचवण्यासाठी भारतीय संघाला अंतिम ११मध्ये बदल करावेच लागतील. १३ खेळाडूंपैकी कोणाला संधी मिळेल?.भारतीय फलंदाजांनी या मालिकेत पूर्णपणे निराश केले आहे. आयर्लंडविरुद्ध झालेल्या पराभवाच्या धक्क्यातून ते सावरलेच नाहीत. १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीची मालिकेत हवा होती आणि त्याला पदार्पणाची संधी मिळालीही. पण, त्याला तीन सामन्यांत १४, १३, १५ अशा धावा करता आल्या. आयपीएल आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील त्याला फरक नक्कीच समजला असेल. अशा परिस्थिती संजू सॅमसनचे ( Sanju Samson) पुनरागमन अपेक्षित आहे. मग सलामीचं कॉम्बिनेशन पुन्हा बदलावे लागेल..IND vs ENG : ना वैभव, ना संजू... टीम इंडियाची खरी डोकेदुखी 'दोन' खेळाडूंनी वाढवली; पाचव्या सामन्यातून त्यांची हकालपट्टी निश्चित.संजू आणि अभिषेक शर्मा सलामीला आल्यास वैभवला कोणत्या क्रमांकावर खेळवायचे हा पेच संघ व्यवस्थापनासमोर असेल. संजू तसा तिसऱ्या क्रमांकावरही फलंदाजी करू शकतो. हे निश्चित झाल्यास, वैभव व अभिषेक सलामीलाच दिसतील आणि संजू तिसऱ्या, श्रेयस चौथ्या व इशान किशन पाचव्या क्रमांकावर दिसेल. तिलक वर्मा व वॉशिंग्टन सुंदर यांचे स्थान सध्या धोक्यात आहे. पण, त्यांच्या जागी कोण, हा प्रश्न उपस्थित होतोच..नितीश कुमार रेड्डीने माघार घेतल्याने आता सूर्यांश शेडगे हा एक पर्याय आहे, तिलकच्या जागी संजू सॅमसन संघात पुनरागमन करेल.. गोलंदाजी विभागात फार बदल अपेक्षित नाही..IND VS ENG 4TH T20I: भारतीय संघ जिंकत नसेल तर...! पराभवानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यरचं मोठं विधान; म्हणाला, हे खेळाडू...भारताची संभाव्या प्लेइंग इलेव्हन - अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सॅमसन, श्रेयस अय्यर, इशान किशन, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, प्रिंस यादव, रवी बिश्नोई. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.