Sanju Samson : भाई, दो सेंच्युरी मिस नाही झाल्या... ९७ अन् ८९ धावा केल्यात; संजू सॅमसनची भन्नाट पत्रकार परिषद Video Viral

Sanju Samson response to media question about century: संजू सॅमसनने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत पुन्हा एकदा मॅच विनिंग खेळी केली. वेस्ट इंडिजविरुद्ध करो वा मरो लढतीत संजू मैदानावर शड्डू ठोकून उभा राहिला आणि नाबाद ९७ धावा करून संघाला विजयासह उपांत्य फेरीत घेऊन गेला. काल उपांत्य फेरीच्या लढतीतही त्याने ८९ धावांची खेळी केली आणि इंग्लंडविरुद्धच्या विजयानंतर त्याला सामनावीर पुरस्कार दिला गेला. संजूचा हा फॉर्म जेवढा त्याला सुखावणारा आहे, तेवढाच तो त्याच्या चाहत्यांसाठीही महत्त्वाचा आहे. पण, त्याची शतक हुकल्याची सल सर्वांना आहेच.. हाच प्रश्न जेव्हा संजूला विचारला गेला, तेव्हा त्याने दिलेले उत्तर मजेशीर होते....भारताने कालच्या सामन्यात केलेले रेकॉर्ड्सट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपच्या फायनलमध्ये सर्वाधिक चौथ्यांदा भारताने प्रवेश केलाट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपच्या फायनलमध्ये पोहोचणारा भारत हा पहिला गतविजेता संघ ठरला.भारतीय संघाने सलग चौथ्यांदा आयसीसी स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे.ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या सलग दोन पर्वांत अंतिम फेरीत पोहोचणारा भारत तिसरा देश आहे. यापूर्वी पाकिस्तान ( २००७ व २००९) आणि श्रीलंका ( २०१२ व २०१४) यांनी असा पराक्रम केला आहे.कालच्या सामन्यात एकूण ७३ चौकार व षटकार लगावले गेले, जी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप सामन्यातील सर्वाधिक संख्या आहे. यापूर्वी २०१६ मध्ये इंग्लंड-दक्षिण आफ्रिका सामन्यात ६१ चौकार-षटकार लागले होते..ऐ बाई, बस खाली...! MS Dhoni ने जल्लोष करणाऱ्या साक्षीला का रोखले? IND vs ENG सामन्यातील सर्वात सुंदर क्षण Video Viral .कालच्या सामन्यात संजू्च्या ४२ चेंडूंत ८ चौकार व ७ षटकारांसह ८९ धावांच्या खेळीला शिवम दुबे ( ४३), इशान किशन ( ३९), हार्दिक पांड्या ( २७) व तिलक वर्मा ( २१) यांची साथ मिळाली आणि भारताने ७ बाद २५३ धावा केल्या. वर्ल्ड कपच्या बाद फेरीच्या सामन्यातील ही सर्वोच्च धावसंख्या होती. इंग्लंडकडून त्याला सडेतोड उत्तर मिळाली आणि त्यांनी ७ बाद २४६ धावा केल्या. भारताने एवढ्या धावा करूनही अवघ्या ७ धावांनी सामना जिंकला. जेकब बेथलने ४८ चेंडूंत १०५ धावांची खेळी केली..पत्रकार परिषदेत काय झालं?सामन्यानंतर पत्रकार परिषदेत संजू सॅमसन आला. त्याला पहिलाच प्रश्न तुझी दोन शतकं हुकली, याबाबत काय सांगशील असा केला गेला. त्यावर संजू सुरुवातीला हसला आणि म्हणाला, भाई, दोन शतक हुकले नाहीत. एका सामन्यात नाबाद ९७ आणि एकात ८९ धावा केल्या. हे खूप मोठं यश आहे. संघासाठी मी धावा करू शकतोय, याचा मला खूप आनंद होतोय..IND vs ENG : प्लेअर ऑफ दी मॅच पुरस्काराचा खरा मानकरी मी नाही... Sanju Samsonने विजयाचे श्रेय दिले दुसऱ्याला, मन जिंकणारे विधान; म्हणाला, तो नसता तर मी इथे उभा नसतो.संजू पुढे म्हणाला, मागील काही वर्षांपासून मी अशी कामगिरी करण्यासाठी प्रयत्न करतोय आणि संघासाठी असा खेळ करण्याचा मी नेहमी प्रयत्न करत आलोय. ही खेळी मनाला समाधान देणारी आहे. त्यासाठी खूप संयम आवश्यक आहे, खूप सराव गरजेचा आहे. सोशल मीडियापासून दूर असल्याने मला तेथील नकारात्मक गोष्टीपासून दूर राहता आले आणि त्यामुळे फॉर्म मिळवण्यासाठी लक्ष केंद्रीत करून काम करता आले. मी अजूनही सोशल मीडियावर नाही. मी माझा फोन बंद केला आहे. हा कसोटी किंवा वन डे सामना नाही, जिथे तुम्हाला शतकासाठी वेळ घेता येतो. त्यामुळे या फॉरमॅटमध्ये शतक महत्त्वाचे नाही, तर संघाच्या विजयात योगदान देणे महत्त्वाचे आहे. .सामनावीर पुरस्कार स्वीकारताना संजू म्हणाला, आज संघ कसा उभा राहिला याबद्दल खूप आनंदी आहे आणि सर्व श्रेय जसप्रीत बुमराहला जाते. जो या पिढीचा सर्वोत्तम गोलंदाज आहे. हा सामनावीर पुरस्कार त्यालाच द्यायला हवा. जर त्याने डेथ ओव्हर्समध्ये अशा प्रकारे गोलंदाजी केली नसती, तर मी येथे उभा नसतो. सर्व श्रेय गोलंदाजांना जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.