T20 WC, IND vs ENG SF: भारतीय संघच स्वतःचा वैरी! 'ही' गोष्ट न सुधारल्यास इंग्लंडविरुद्ध होईल पराभव… चिंताजनक बातमी

IND vs ENG semifinal preview fielding concerns explained : गतविजेता भारतीय संघ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत आज इंग्लंडचा सामना करणार आहे. मुंबईच्या ऐतिहासिक वानखेडे स्टेडियमवर हा सामना होणार आहे. सलग तिसऱ्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारत-इंग्लंड यांच्यात उपांत्य फेरीचा सामना होतोय. सुपर ८ गटात भारताला दक्षिण आफ्रिकेकडून हार पत्करावी लागली, परंतु पुढील लढतीत झिम्बाब्वे व वेस्ट इंडिजचा पराभव करून भारताने उपांत्य फेरी गाठली. पण, त्यांना अपेक्षित वर्चस्व गाजवता आलेलं नाही. घरच्या मैदानावर खेळूनही भारतीय संघ 'दादा' सारखा खेळलेला नाही..दुसरीकडे इंग्लंडने सुपर ८ मध्ये अपराजित मालिका राखून उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. पण, त्यांना पाकिस्तान व न्यूझीलंडकडून पराभव पत्करावा लागला असता. त्यामुळे उपांत्य फेरीत दोन्ही संघांना त्यांचा सर्वोत्तम खेळ करणे भाग आहे, परंतु भारतासाठी एक गोष्ट चिंताजनक आहे. भारताच्या फलंदाजी आणि गोलंदाजी विभागात सातत्य दिसलेले नाही. त्यांचा एकही फलंदाज सातत्याने धावा करत नाहीए. एखादा फलंदाज खेळून जातोय आणि दिवस मारून नेतोय. गोलंदाजी विभागातही तेच रडगाणे आहे. जसप्रीत बुमराह व वरुण चक्रवर्थी यांच्यावर संघ अवलंबून आहे, परंतु त्यांना इतरांकडून अपेक्षित साथ मिळत नाही..Video Viral: भारतीय खेळाडूंची Dope Test आयसीसी घेतच नाही, बीसीसीआय घ्यायलाच देत नाही... धक्कादायक दावा अन् खळबळ.गोलंदाजी व फलंदाजी वगळता आणखी एक गोष्ट जी भारतीय संघाला आज टाळावी लागेल आणि ती म्हणजे क्षेत्ररक्षणातील ढिसाळ कामगिरी. भारतीय संघाने आतापर्यंत या स्पर्धेत सर्वाधिक १३ झेल सोडले आहेत. याबाबत गोलंदाजी प्रशिक्षक मॉर्ने म़ॉर्केल यांनीही चिंता व्यक्त केली होती. ते म्हणालेले, कोणीही झेल मुद्दाम सोडत नाही. झेल पकडण्याचा आम्ही सराव करत नाही, असेही नाही. आमचे क्षेत्ररक्षणावर अधिक लक्ष असते आणि वर्ल्ड कप स्पर्धेतील वाटचाल कायम राखण्यासाठी हे महत्त्वाचे आहे. आमचे खेळाडू कठोर परिश्रम घेत आहेत..T20 World Cup, IND vs ENG: वानखेडेची खेळपट्टी कोणाला करणार मदत? काय आहे आत्तापर्यंतचा इतिहास, जाणून घ्या .वानखेडे मैदानावर इंग्लंडच्या आक्रमक फलंदाजांचे झेल सोडणे टीम इंडियाला महागात पडू शकते. फिल सॉल्ट, जॉस बटलर व हॅरी ब्रूक यांना सूर गवसल्यास टीम इंडियाची डोकेदुखी वाढू शकते, त्यात त्यांना जीवदान दिल्यास, पुढे काय होईल याचा विचार न केलेलाच बरा. संधी मिळाल्यास ते किमान ३०-४० अतिरिक्त धावा फलकावर चढवू शकतात आणि याने संपूर्ण सामनाच फिरू शकतो..