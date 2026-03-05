India vs England T20 World Cup Semi Final Marathi

T20 WC, IND vs ENG SF: नाणेफेकीचा कौल इंग्लंडच्या बाजूने! सूर्याने सांगितला आम्हाला हवं तेच झालं; Playing XI मध्ये बघा काय बदल झाला

India vs England T20 World Cup Semi Final Marathi: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ च्या उपांत्य फेरीत भारताचा सामना इंग्लंडशी होणार आहे. उभय संघ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत आतापर्यंत पाचवेळा समोरासमोर आले आहेत आणि भारत ३-२ असा आघाडीवर आहे.
T20 World Cup India vs England Semi Final Marathi Cricket News: भारत आणि इंग्लंड यांच्यात ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपचा उपांत्य फेरीचा सामना मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर खेळवला जातोय. इंग्लंडने त्यांच्या गटात अव्वल स्थान पटकावून उपांत्य फेरीत पोहोचला आहे, तर भारतीय संघाचा इथपर्यंतचा प्रवास काही खास राहिलेला नाही. तरीही यजमान म्हणून भारतीय संघ विजयाचा फेव्हरिट मानला जातोय.

