IND vs ENG : प्लेअर ऑफ दी मॅच पुरस्काराचा खरा मानकरी मी नाही... Sanju Samsonने विजयाचे श्रेय दिले दुसऱ्याला, मन जिंकणारे विधान; म्हणाला, तो नसता तर मी इथे उभा नसतो

Sanju Samson’s Heartwinning Gesture: भारताच्या मोठ्या विजयात संजू सॅमसनने फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधले, पण सामना संपल्यानंतर त्याने केलेले विधान चाहत्यांची मने जिंकून गेले. प्लेअर ऑफ दी मॅचचा पुरस्कार मिळाल्यानंतर संजूने तो स्वतःकडे न ठेवता जसप्रीत बुमराहला खरा मानकरी असल्याचे सांगितले.
Sanju Samson praises Jasprit Bumrah after receiving the Player of the Match award in India’s big T20 World Cup clash.

Swadesh Ghanekar
Sanju Samson gives Player of the Match credit to Jasprit Bumrah: भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या सलग दोन पर्वात फायनलमध्ये पोहोचणारा भारत हा पाकिस्तान ( २००७ व २००९) आणि श्रीलंका ( २०१२ व २०१४) यांच्यानंतर तिसरा संघ ठरला. पण, पहिल्यांदा गतविजेता संघ फायनलमध्ये पोहोचला आहे. भारताच्या ७ बाद २५३ धावांचा पाठलाग करताना इंग्लंडने उपांत्य फेरीच्या या सामन्यात ७ बाद २४६ धावा केल्या. जेकब बेथलच्या १०५ धावांच्या खेळीने भारताला शेवटपर्यंत संघर्ष करायला भाग पाडले. ८९ धावांची खेळी करणारा संजू सॅमसन प्लेअर ऑफ दी मॅच ठरला.

