IND vs ENG : प्लेअर ऑफ दी मॅच पुरस्काराचा खरा मानकरी मी नाही... Sanju Samsonने विजयाचे श्रेय दिले दुसऱ्याला, मन जिंकणारे विधान; म्हणाला, तो नसता तर मी इथे उभा नसतो

Sanju Samson gives Player of the Match credit to Jasprit Bumrah: भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या सलग दोन पर्वात फायनलमध्ये पोहोचणारा भारत हा पाकिस्तान ( २००७ व २००९) आणि श्रीलंका ( २०१२ व २०१४) यांच्यानंतर तिसरा संघ ठरला. पण, पहिल्यांदा गतविजेता संघ फायनलमध्ये पोहोचला आहे. भारताच्या ७ बाद २५३ धावांचा पाठलाग करताना इंग्लंडने उपांत्य फेरीच्या या सामन्यात ७ बाद २४६ धावा केल्या. जेकब बेथलच्या १०५ धावांच्या खेळीने भारताला शेवटपर्यंत संघर्ष करायला भाग पाडले. ८९ धावांची खेळी करणारा संजू सॅमसन प्लेअर ऑफ दी मॅच ठरला. .संजू सॅमसन म्हणाला, "खरोखरच खूप छान वाटत आहे. गेल्या सामन्यापासून मी काही प्रमाणात फॉर्ममध्ये आहे, मला तसाच खेळ करायचा होता. खरे सांगायचे तर, मला माहित होते की मी असा खेळ करू शकतो. आपल्या देशासाठी महत्त्वाच्या सामन्यांमध्ये फॉर्म मिळवणे सोपे नाही, म्हणून मी मोठा खेळ करण्याचा विचार केला. मी ज्या पद्धतीने फलंदाजी करत आहे, त्याचा जास्तीत जास्त फायदा घ्यावा लागेल. म्हणून मी स्वतःला अतिरिक्त वेळ दिला. मला नशीबानेही साथ दिली. वानखेडेवर खेळताना, आम्हाला माहित आहे की येथे कोणताही धाव रोखता येत नाही, म्हणून मी फक्त शक्य तितके धावा काढू इच्छित होतो. येथे २५० धावांचा पाठलाग करण्यासारखे दिसत होते आणि इंग्लंड खरोखरच चांगले खेळले. त्यांच्या फलंदाजांना श्रेय द्यायला हवे..तो पुढे म्हणाला, मी आधी सांगितल्याप्रमाणे, तुम्हाला परिस्थितीचे मूल्यांकन करावे लागेल. आम्ही वानखेडे येथे खूप क्रिकेट खेळलो आहोत, येथे पाठलाग करणे थोडे सोपे होते. आज संघ कसा उभा राहिला याबद्दल खूप आनंदी आहे आणि सर्व श्रेय जसप्रीत बुमराहला जाते. जो या पिढीचा सर्वोत्तम गोलंदाज आहे. हा सामनावीर पुरस्कार त्यालाच द्यायला हवा. जर त्याने डेथ ओव्हर्समध्ये अशा प्रकारे गोलंदाजी केली नसती, तर मी येथे उभा नसतो. सर्व श्रेय गोलंदाजांना जाते. .संजू सॅमसनने वानखेडेच्या प्रेक्षकांचेही आभार मानले. तो म्हणाला, लहानपणापासूनच वानखेडेवर खेळणे ही एक अविश्वसनीय भावना आहे. प्रेक्षकांनी आमच्यासह इंग्लंडच्या संघालाही पाठिंबा दिला. ते क्रिकेटचे खरे समर्थक होते. म्हणून मला येथे खेळण्याचा खूप आनंद झाला. आम्हाला त्यांच्यासाठी सकारात्मक निकाल द्यायचा होता..शतकापेक्षा संघाचा विजय महत्त्वाचा...पुन्हा एकदा शतकापासून वंचित राहिल्याबद्दल संजूला विचारले असता, तो म्हणाला, शतक हुकल्याची खंत मला वाटतं अजिबात नाही. हा कसोटी सामना नाही, हा वन डे सामना नाही जिथे तुम्ही शतकासाठी वेळ घेऊ शकता. एकदा तुम्ही सुरुवात केली की, धावा करणे हाच एक मार्ग असतो. म्हणून मला जे काही मिळत आहे, ते मिळवून मी खूप आनंदी आहे आणि माझ्या देशासाठी विजयात योगदान देण्यास खूप आनंदी आहे.