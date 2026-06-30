IND vs ENG : तो परतला... भारतीय संघाची ताकद वाढली, इंग्लंडची भलतीच कोंडी झाली! पहिल्याच सराव सत्रात नेमकं काय घडलं?

Varun Chakravarthy joins Team India ahead of England T20I series: भारत-इंग्लंड यांच्यातल्या ट्वेंटी-२० मालिकेला १ जुलैपासून सुरूवात होत आहे आणि भारतीय संघ डरहॅम येथे दाखल झाला आहे. भारतीय संघाचे आज पहिले सराव सत्र पार पडले आणि त्यात एका चेहऱ्याने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. या मालिकेत वैभव सूर्यवंशीच्या पदार्पणाची चर्चा रंगणार यात, दुमत नाही. पण, आज जो खेळाडू भारताच्या सराव सत्रात दिसला, त्याला पाहून साऱ्यांना सुखद धक्का बसला आहे. त्याचवेळी इंग्लंडच्या ताफ्यात टेंशन वाढणार हे नक्की झालं आहे..इंग्लंड दौऱ्यावर गेलेल्या भारतीय संघाच्या ताफ्यात मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्थी दाखल झाला आहे. मार्च २०२६ मध्ये पार पडलेल्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारताला विजेतेपद मिळवून देण्यात त्याने मोलाची भूमिका बजावली होती. तो या स्पर्धेत संयुक्तपणे सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज ठरला होता. पण,आयपीएल २०२६ च्या उत्तरार्धात कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) कडून खेळताना वरुणच्या पायाला हेअरलाईन फ्रॅक्चर झाले होते. तो पूर्णपणे तंदुरुस्त नसतानाही KKR व्यवस्थापनाने त्याला गुजरात टायटन्सविरुद्ध सामन्यात सक्तीने मैदानात उतरवल्यामुळे BCCI-ने जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती..IND vs ENG 1st T20I : गौतम गंभीर चूक सुधारणार, Vaibhav Sooryavanshi ला संधी देणार! इंग्लंडविरुद्ध तगडी प्लेइंग इलेव्हन... .डाव्या पायाच्या दुखापतीमुळे त्याला आयर्लंडविरुद्धच्या मालिकेतून बाहेर व्हावे लागले होते. तो नंतर बीसीसीआयच्या बंगळुरू येथील 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स' (CoE) मध्ये पुनर्वसनासाठी दाखल झाला होता. आता तो पूर्णपणे तंदुरुस्त झाला असून इंग्लंडमध्ये दाखल झाला आहे. त्याच्या येण्याने संघाची गोलंदाजी आणखी मजबूत झाली आहे. आता तो काय करिष्मा दाखवतो, हे त्याला किती संधी दिली जाते यावर अवलंबून असेल. पण, त्याच्या येण्याने संघ व्यवस्थापनाकडे गोलंदाजीचा एक अतिरिक्त पर्याय तयार झाला आहे. रवी बिश्नोई व अर पटेल हे आणखी दोन फिरकीपटू संघात आहेत..दरम्यान, वरुणनने सराव सत्रात गोलंदाजी केली. वैभव सूर्यवंशीनेही थोडासा वॉर्मअप करून नेट्समध्ये फटकेबाजी केली. इशान किशन, अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन हेही चांगल्या टचमध्ये दिसले. वरुणनने इंग्लंडविरुद्ध सहा सामन्यांत १५ विकेट्स घेतल्या आणि ५ बाद २४ धावा, ही त्याची सर्वोत्तम वैयक्तिक कामगिरी आहे. .England T20I squad vs India - हॅरी ब्रूक, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सोनी बेकर, टॉम बँटन, जेकब बेथेल, जॉस बटलर, जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स, सॅम कुरन, लाएम डॉसन, विल जॅक्सस साकीब महमूद, आदील राशिद, फिल सॉल्ट, जॉश टंग, ल्युक वूडIndia T20I squad vs England - श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), ईशान किशन (यष्टीरक्षक), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकर्णधार), सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवी बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.