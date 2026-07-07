IND vs ENG 3rd T20I: भारत-इंग्लंड सामन्याची पुन्हा वेळ बदलली का ?... जाणून घ्या कुठे, किती वाजता अन् कोणत्या चॅनेलवर पाहाल मॅच...

When and Where to Watch IND vs ENG 3rd T20I Live?: भारत आणि इंग्लंड (IND vs ENG) यांच्यात सध्या पाच सामन्यांची टी-20 मालिका सुरू असून आज (७ जुलै) मालिकेतील तिसरा सामना नॉटिंगहॅममधील ट्रेंट ब्रिज मैदानावर खेळवला जाणार आहे.मालिकेतील पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला होता, तर दुसऱ्या सामन्यात इंग्लंडने भारताचा चार विकेट्सनी पराभव करत मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. त्यामुळे मालिकेत पुनरागमन करण्यासाठी टीम इंडियासाठी आजचा सामना अत्यंत महत्त्वाचा असणार आहे..दुसऱ्या टी-20 सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करत २० षटकांत ७ बाद १९० धावा केल्या होत्या. मात्र, इंग्लंडने जेकब बेथेलच्या दमदार खेळीच्या जोरावर हे आव्हान १९ षटकांत पूर्ण केले. त्यामुळे श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघावर आता तिसरा सामना जिंकण्याचे मोठे दडपण आहे..IND vs ENG, 3rd T20I : भारताविरुद्ध आघाडी घेण्यासाठी इंग्लंडचा संघ सज्ज! सामन्यासाठी यजमानांची Playing XI जाहीर.किती वाजता सुरू होणार सामना?आजचा सामना भारतीय वेळेनुसार रात्री १० वाजता सुरू होणार आहे. त्याआधी रात्री ९.३० वाजता नाणेफेक होईल. तत्पूर्वी दुसरा सामना संध्याकाळी ७ वाजता खेळवण्यात येणार होता. मात्र, त्याच्या वेळेत बदल करण्यात आला आहे. हा सामना इंग्लंडमधील ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंगहॅम येथे खेळवला जाणार आहे..सामना कुठे पाहता येईल?क्रिकेट चाहत्यांना या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) वर पाहता येईल. इंग्रजी, हिंदीसह विविध प्रादेशिक भाषांमध्ये समालोचनाची सुविधा उपलब्ध असेल. मोबाईल किंवा लॅपटॉपवर सामना पाहायचा असल्यास जिओ हॉटस्टार (JioHotstar) अॅप आणि वेबसाइटवर लाईव्ह स्ट्रीमिंगचा पर्याय उपलब्ध आहे..IND vs ENG 2nd T20I: भारत-इंग्लंड सामन्याची वेळ बदलली... जाणून घ्या कुठे, किती वाजता अन् कोणत्या चॅनेलवर पाहाल मॅच....मालिकेत बरोबरी साधण्यासाठी भारताला आजचा सामना जिंकणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे, इंग्लंड हा सामना जिंकून मालिकेतील आघाडी आणखी मजबूत करण्याच्या निर्धाराने मैदानात उतरणार आहे. त्यामुळे ट्रेंट ब्रिजवर रंगणाऱ्या या लढतीकडे क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.