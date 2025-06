IND vs IND A: इथे, गौतम गंभीर भारतात परतला अन् तिथे टीम इंडियाचे खेळाडू काळी फित बांधून मैदानावर आले; नेमकं कारण काय?

Why did Team India wear black armbands in practice match 2025? यजमान इंग्लंडचा कसोटी मालिकेत सामना करण्यापूर्वी भारतीय संघ आजपासून भारत अ विरुद्ध शेवटचा सराव सामना खेळायला मैदानावर उतरले. या सराव सामन्यापूर्वी मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याला तातडीने भारतात परतावे लागले आणि त्याचवेळी मैदानावर खेळाडू दंडावर काळी फित बांधून आल्याने सुरुवातीला सर्वांना आश्चर्य वाटले. गौतम गंभीरच्या मायदेशात परतण्याचे आणि खेळाडूंच्या काळी फित बांधण्यामागचे कारण समोर आले आहे.