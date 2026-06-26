IND vs IRE 1st T20I Live: वैभव सूर्यवंशीचे पदार्पण झाले का? श्रेयस अय्यरच्या निर्णयाने सारे चकीत... पाहा भारताची प्लेइंग इलेव्हन

Ireland vs India, 1st T20I Marathi Cricket Updates: वैभव सूर्यवंशीचे पहिल्या सामन्यातून पदार्पण होणार का? तो भारताकडून पदार्पण करणारा सर्वात युवा खेळाडू ठरणार का? याच चर्चांभवती भारत-आयर्लंड मालिका फिरणार आहे. आयपीएल २०२६, गाजवल्यानंतर वैभवला भारताच्या सीनियर संघात संधी मिळावी, अशी जोरदार मागणी झाली आणि त्याची निवडही करण्यात आली. पण, त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळवण्यासाठी कोणाला बाहेर काढले जाईल, हा खरा पेच निर्माण झाला आहे. संजू सॅमसन, हो ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ चा हिरो ठरला अन् अभिषेक शर्मा जो जागतिक क्रमवारीत नंबर १ ट्वेंटी-२० फलंदाज आहे. यांना तर बाहेर बसवलं जाऊ शकत नाही.. मग कोण?.वैभवने विविध वयोगटात, भारताच्या १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप विजेतेपदात अन् आयपीएल २०२६ मध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून मैदान गाजवले. नुकत्याच श्रीलंकेत पार पडलेल्या तिरंगी मालिकेत त्याने फायनलमध्ये आक्रमक फटकेबाजी केली. आता त्याला आयर्लंड व इंग्लंड मालिका खुणावतेय. पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यातून त्याचे पदार्पण अपेक्षित होते आणि असे झाल्यास तो भारताकडून पदार्पण करणारा सर्वात युवा खेळाडू ठरेल. १५ वर्ष व ९१ दिवसांचा वैभव महान फलंदाज सचिन तेंडुलकरचा विक्रम मोडले. १९८९ मध्ये सचिनने १६ वर्ष व २०५ दिवसांचा असताना पाकिस्तानविरुद्ध पदार्पण केले होते. .पण, सामना सुरू होण्यापूर्वीच्या कॅप हर्डलमध्ये वैभवला पदार्पणाची टोपी दिली गेली नाही. श्रेयस अय्यरने कर्णधारपदाच्या पहिल्याच सामन्यात टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. वैभव सूर्यवंशी या सामन्यात खेळणार आहे का? या प्रश्नावर कर्णधारने, दुर्दैवाने नाही म्हटले... भारतीय संघाच दमदार अनुभवी खेळाडू आहेत आणि त्याला आगामी सामन्यांत संधी मिळू शकते, असे संकेत त्याने दिले. .भारतीय कर्णधार अय्यर म्हणाला, प्रथम क्षेत्ररक्षण करणार आहोत. आमच्यासाठी ही एक नवीन खेळपट्टी आहे, बेलफास्टमध्ये आम्ही पहिल्यांदाच आलो आहोत. परिस्थिती, वातावरण आणि खेळपट्टीचा विचार करता, प्रथम क्षेत्ररक्षण करायचे आहे. शक्य तितक्या लवकर परिस्थितीशी जुळवून घेणे आवश्यक आहे. आम्ही एका वेळी एकाच सामन्यावर लक्ष केंद्रित करणार आहोत. दुर्दैवाने, वैभव खेळणार नाही. वेळ आल्यावर त्याला संधी मिळेल. सध्या आम्ही तीन अस्सल वेगवान गोलंदाज आणि १ अष्टपैलू खेळाडू घेऊन खेळत आहोत..IPL Trade Rumours : हार्दिक पांड्या LSG चा कर्णधार बनणार? MI त्याच्या बदल्यात स्फोटक फलंदाजाची मागणी करणार; सर्व गेम फिरणार....भारताचा संघ - संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.