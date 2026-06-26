IND vs IRE 1st T20I Live: वैभव सूर्यवंशीला का नाही खेळवले? श्रेयस अय्यर बघा काय म्हणाला; आमच्याकडे अनुभवी खेळाडू आहेत अन्...

Why Vaibhav Sooryavanshi was not selected in playing XI? भारत-आयर्लंड मालिका ही वैभव सूर्यवंशी भवती चर्चेत होती... त्याला पहिल्या ट्वेंटी-२०त पदार्पणाची संधी मिळेल असे वाटत असताना नवीन कर्णधार श्रेयस अय्यरने १५ वर्षीय खेळाडूला बाकावर बसवण्याचेच ठरवले. त्यामुळे चाहत्यांची निराशा झाली असली तरी कर्णधाराने त्यामागचं कारणही समजावून सांगितले. आयपीएल आणि युवा क्रिकेटमधील दमदार कामगिरीनंतर वैभवला भारतीय संघात स्थान मिळाले असले, तरी आंतरराष्ट्रीय पदार्पणासाठी त्याला आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. आता उर्वरित सामन्यांमध्ये त्याला संधी मिळते का, याकडे सर्व क्रिकेटप्रेमींचे लक्ष लागले आहे..दरम्यान, आयर्लंडच्या सघांत भारताच्या जय मुंद्राने पदार्पण केले. जय हा मुळचा राजस्थानमधील टोंक जिल्ह्यातील आहे. त्याचे कुटुंब अद्यापही राजस्थानमध्येच आहे. त्यामुळे त्याची निवड आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यांसाठी झाल्याने त्याच्या कुटुंबात आनंदाचे वातावरण आहे. जय २०२१ मध्ये M.Tech पदवीचे शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थी व्हिसावर आयर्लंडला गेला होता. त्याने त्याच्या आभ्यासासोबत आणि नंतर त्याच्या प्रोफेशनल करियरसोबतच क्रिकेट खेळणेही कायम ठेवले होते. तो क्रिकेटमध्ये प्रगती करत राहिला. यादरम्यानच २०२५ मध्ये त्याला आयर्लंडचे नागरिकत्व मिळाले..IND vs IRE 1st T20I Live: वैभव सूर्यवंशीचे पदार्पण झाले का? श्रेयस अय्यरच्या निर्णयाने सारे चकीत... पाहा भारताची प्लेइंग इलेव्हन.श्रेयस अय्यर काय म्हणाला?वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये आहे का? या प्रश्नावर भारतीय कर्णधाराने उत्तर दिले. "दुर्दैवाने नाही. तो एक उत्कृष्ट खेळाडू आहे. पण अर्थातच, आमच्या संघात प्रचंड अनुभवी खेळाडू आहेत, ज्यांनी भारतासाठी गेल्या काही मालिकांमध्ये शानदार कामगिरी केली आहे. त्यामुळे, आम्ही आमच्या बहुतांश क्रिकेटपटूंना पाठिंबा देत आहोत, जे संपूर्ण हंगामात अप्रतिम कामगिरी करत आहेत. म्हणून मला वाटते की, योग्य वेळ आल्यावर त्याला संधी मिळेल. पण सध्या, आम्ही तीन अस्सल वेगवान गोलंदाज, एक अष्टपैलू आणि दोन फिरकी गोलंदाजांसह खेळणार आहोत," असे अय्यरने सांगितले..भारताचा संघ - संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णाआयर्लंडचा संघ - टीम टेक्टर, रॉस एडर, हॅरी टेक्टर, लॉर्कन टकर, बेंजामिन कॅलित्झ, गॅरेथ डेलनी, जॉर्ज डकरेल, लिएम मॅकार्थी, मॅथ्यू हम्परेय, जय मुंद्रा, मॅथ्या हॉलार्ड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.