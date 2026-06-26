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IND vs IRE 1st T20I Live: वैभव सूर्यवंशीला का नाही खेळवले? श्रेयस अय्यर बघा काय म्हणाला; आमच्याकडे अनुभवी खेळाडू आहेत अन्...

Shreyas Iyer explains Vaibhav Sooryavanshi omission: भारत आणि आयर्लंड यांच्यातील पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यात १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला संधी न मिळाल्याने अनेक चाहत्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला. सामन्यापूर्वी नाणेफेकीनंतर कर्णधार श्रेयस अय्यरने यामागचे कारण स्पष्ट केले.
Shreyas Iyer explains Vaibhav Sooryavanshi omission

Shreyas Iyer explains Vaibhav Sooryavanshi omission

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Why Vaibhav Sooryavanshi was not selected in playing XI? भारत-आयर्लंड मालिका ही वैभव सूर्यवंशी भवती चर्चेत होती... त्याला पहिल्या ट्वेंटी-२०त पदार्पणाची संधी मिळेल असे वाटत असताना नवीन कर्णधार श्रेयस अय्यरने १५ वर्षीय खेळाडूला बाकावर बसवण्याचेच ठरवले. त्यामुळे चाहत्यांची निराशा झाली असली तरी कर्णधाराने त्यामागचं कारणही समजावून सांगितले. आयपीएल आणि युवा क्रिकेटमधील दमदार कामगिरीनंतर वैभवला भारतीय संघात स्थान मिळाले असले, तरी आंतरराष्ट्रीय पदार्पणासाठी त्याला आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. आता उर्वरित सामन्यांमध्ये त्याला संधी मिळते का, याकडे सर्व क्रिकेटप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.

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