Cricket

IND vs IRE 1st T20I: वैभव सूर्यवंशी पदार्पणात पाच मोठे विक्रम! पहिली धाव घेताच पराक्रम करणार; सचिनसह रोहितचा विक्रम मोडणार

Vaibhav Sooryavanshi records on India T20I debut: भारतीय क्रिकेटमधील सर्वात चर्चेत असलेला १५ वर्षीय फलंदाज वैभव सूर्यवंशी आज आयर्लंडविरुद्धच्या पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यात पदार्पण करण्याच्या उंबरठ्यावर आहे.
Vaibhav Sooryavanshi

Vaibhav Sooryavanshi

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

IND vs IRE 1st T20I Vaibhav Sooryavanshi milestones: भारत-आयर्लंड यांच्या मालिकेला आजपासून सुरूवात होतेय आणि पहिल्याच सामन्यात वैभव सूर्यवंशीच्या पदार्पणाची सर्वांना प्रतीक्षा आहे. वैभवला पदार्पणाची संधी मिळाल्यास तो भारताकडून पदार्पण करणारा सर्वात युवा खेळाडू ठरेल.. हा एकच रेकॉर्ड आतापर्यंत सर्वांना माहीत होता. पण, तो मैदानावर उतरताच त्याला पाच आणखी मोठे विक्रम खुणावत आहेत. तो मैदानावर पाऊल ठेवताच क्रिकेटचा देव सचिन तेंडुलकरपासून ते सध्याचा महान खेळाडू रोहित शर्मापर्यंत अनेकांचे ऐतिहासिक विक्रम मोडू शकतो.

Loading content, please wait...
Rohit Sharma
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Sachin Tendulkar
Ireland
cricket news today
Vaibhav Suryavanshi
Marathi cricket news