IND vs IRE 1st T20I: वैभव सूर्यवंशी पदार्पणात पाच मोठे विक्रम! पहिली धाव घेताच पराक्रम करणार; सचिनसह रोहितचा विक्रम मोडणार

IND vs IRE 1st T20I Vaibhav Sooryavanshi milestones: भारत-आयर्लंड यांच्या मालिकेला आजपासून सुरूवात होतेय आणि पहिल्याच सामन्यात वैभव सूर्यवंशीच्या पदार्पणाची सर्वांना प्रतीक्षा आहे. वैभवला पदार्पणाची संधी मिळाल्यास तो भारताकडून पदार्पण करणारा सर्वात युवा खेळाडू ठरेल.. हा एकच रेकॉर्ड आतापर्यंत सर्वांना माहीत होता. पण, तो मैदानावर उतरताच त्याला पाच आणखी मोठे विक्रम खुणावत आहेत. तो मैदानावर पाऊल ठेवताच क्रिकेटचा देव सचिन तेंडुलकरपासून ते सध्याचा महान खेळाडू रोहित शर्मापर्यंत अनेकांचे ऐतिहासिक विक्रम मोडू शकतो..भारताचा सर्वात तरुण आंतरराष्ट्रीय खेळाडूभारतासाठी पुरुष आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी वयात पदार्पण करण्याचा विक्रम महान सचिन तेंडुलकरच्या नावावर आहे. सचिनने १९८९ मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध आपला पहिला सामना खेळला, तेव्हा त्याचे वय फक्त १६ वर्षे आणि २०५ दिवस होते. वैभवला आज आयर्लंडविरुद्ध ट्वेंटी-२० सामन्यात खेळण्याची संधी मिळाली, तर तो भारताचा सर्वात तरुण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू बनून सचिनचा ३७ वर्षे जुना विक्रम मोडेल..IND vs IRE 1st T20I: १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचा 'डेब्यू' होणार? पहिल्या टी-२० साठी टीम इंडियाची अशी असेल Playing XI.पदार्पणाच्या ट्वेंटी-२०त सर्वाधिक षटकारयष्टीरक्षक-फलंदाज इशान किशनच्या नावावर भारतासाठी पदार्पणाच्या आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० सामन्यात एका डावात सर्वाधिक षटकार मारण्याचा विक्रम आहे. अहमदाबादमध्ये इंग्लंडविरुद्धच्या पदार्पणाच्या सामन्यात इशानने चार उत्तुंग षटकार ठोकले होते. वैभवला हा विक्रम मोडण्याची संधी आहे..पदार्पणाच्या सामन्यातील सर्वोच्च खेळीभारताच्या पदार्पणाच्या ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम अजिंक्य रहाणेच्या नावावर आहे. रहाणेने २०११ मध्ये इंग्लंडविरुद्धच्या आपल्या पहिल्या ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात ३९ चेंडूंमध्ये ६१ धावांची शानदार खेळी केली होती. वैभवला हा विक्रम मोडण्याची संधी आहे..भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात चार खेळाडूंनी आयर्लंडच्या भूमीवर ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले. सिद्धार्थ कौल, उमरान मलिक, प्रसिद्ध कृष्णा आणि रिंकू सिंग, या खेळाडूंना पदार्पणाच्या सामन्यात एकही धाव करता आली नाही. वैभवने एक धाव घेताच हा विक्रमही त्याच्या नावावर होईल. .IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशीच्या 'नो-लुक' शॉटची चर्चा;नेट्समध्ये ठोकले तुफानी षटकार, BCCI ने शेअर केला VIDEO.आयर्लंडमध्ये ट्वेंटी-२०त सलामीवीर म्हणून रोहित शर्मा हा सर्वात यशस्वी भारतीय फलंदाज आहे. रोहितने आयर्लंडच्या भूमीवर १५९.०१ च्या धडाकेबाज स्ट्राईक रेटने एकूण ९७ धावा केल्या आहेत. वैभवला हा विक्रम खुणावतोय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.