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IND vs IRE : वैभव सूर्यवंशीचे भारताच्या सीनियर खेळाडूंसोबत पहिले सराव सत्र कसे राहिले? मैदानावर जाताना नेमकं काय घडले? Video

Vaibhav Sooryavanshi first training session with Team India:भारतीय क्रिकेटमधील उदयोन्मुख तारा वैभव सूर्यवंशीने भारताच्या वरिष्ठ पुरुष संघासोबत पहिले सराव सत्र पूर्ण केले. आयर्लंडविरुद्धच्या मालिकेपूर्वी झालेल्या या सरावात १५ वर्षीय वैभव सर्वांचे लक्ष वेधून घेताना दिसला.
Vaibhav Sooryavanshi first training session with Team India

Vaibhav Sooryavanshi first training session with Team India

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs Ireland Vaibhav Sooryavanshi practice video: एरवी भारत-आयर्लंड मालिकेला इतकं महत्त्व कुणी दिलं नसतं, परंतु १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीमुळे या मालिकेवर सर्वांच्या नजरा खिळल्या आहेत. भारतीय संघ प्रथमच श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली खेळणार आहे. पुढील ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपची तयारी म्हणून निवड समितीने सूर्यकुमार यादवकडून नेतृत्व काढून घेताना श्रेयसला कॅप्टन केले. त्यामुळे त्याच्या कामगिरीवरही सर्वांचे लक्ष असेलच, परंतु सध्या वैभव हा केंद्रस्थानी आहे. शुक्रवारी होणाऱ्या सामन्याच्या तयारीसाठी भारतीय खेळाडूंनी आज कसून सराव केला अन् वैभवचे हे सीनियर संघासोबतचे पहिलेच सराव सत्र ठरले.

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