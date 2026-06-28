IND vs IRE 2nd T20I : वैभव सूर्यवंशीला संधी नाहीच... भारतीय संघात दोन खेळाडूंचे पदार्पण; कोण आहेत ते? जाणून घ्या प्लेइंग इलेव्हन

Ireland vs India, 2nd T20I Marathi Cricket Update: भारत-आयर्लंड, यांच्यातला दुसरा सामना आज होतोय. कर्णधार म्हणून पदार्पणाच्या सामन्यात श्रेयस अय्यरला हार पत्करावी लागली आणि त्यामुळे टीम इंडियाची सलग १२ ट्वेंटी-२० मालिका जिंकण्याची मालिका खंडित झाली. पण, दुसऱ्या सामन्यात विजय मिळवून मालिका बरोबरीत रोखण्याचा टीम इंडियाचा निर्धार आहे. अशात वैभव सूर्यवंशीला ( Vaibhav Sooryavanshi) पदार्पणाची संधी मिळणार का? हा खरा प्रश्न होता..भारतासाठी पुरुष आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी वयात पदार्पण करण्याचा विक्रम महान सचिन तेंडुलकरच्या नावावर आहे. सचिनने १९८९ मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध आपला पहिला सामना खेळला, तेव्हा त्याचे वय फक्त १६ वर्षे आणि २०५ दिवस होते. वैभवला आज आयर्लंडविरुद्ध ट्वेंटी-२० सामन्यात खेळण्याची संधी मिळाली, तर तो भारताचा सर्वात तरुण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू बनून सचिनचा ३७ वर्षे जुना विक्रम मोडेल. पण, वैभवला पुन्हा एकदा बाकावर बसावे लागणार आहे. प्लेइंग इलेव्हनमध्ये त्याची निवड झालेली नाही. .IND vs IRE 2nd T20I : आयर्लंडच्या खिलाडूवृत्तीवर संशय? कर्णधार श्रेयस अय्यर संतापला, दुसऱ्या सामन्यापूर्वी नेमकं काय घडलं? .भारतीय संघांत आज दोन बदल पाहायला मिळत आहेत आणि सूर्यांश शेडगे व प्रिंस यादव यांचे पदार्पण झाले आहे. कर्णधार श्रेयसने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. या दोन खेळाडूंना प्लेइंग इलेव्हनमध्ये घेताना वॉशिंग्टन सुंदर व प्रसिद्ध कृष्णा यांना बाहेर बसवले आहेत..Who is Suryansh Shedge?२३ वर्षीय सूर्यांश देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये मुंबईकडून खेळतो. तो एक उत्कृष्ट अष्टपैलू खेळाडू आहे. सूर्यांश विराट कोहलीला आपला आदर्श मानतो. त्याने गाइल्स शिल्ड १४ वर्षांखालील स्पर्धेत केवळ १३७ चेंडूत नाबाद ३२६ धावांची खेळी करत सर्वांचे लक्ष वेधले. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी २०२४-२५ मध्ये त्याने उत्कृष्ट कामगिरी केली. फिनिशर म्हणून खेळताना त्याने ९ डावांत २५१.९२ च्या स्ट्राइक रेटने १३१ धावा केल्या, त्याची सरासरी ४३ पेक्षा जास्त होती आणि तो ६ वेळा नाबाद राहिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.