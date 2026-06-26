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IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशीच्या पदार्पणाची उत्सुकता; पण प्लेइंग XI मधून बाहेर बसणार कोण?

Vaibhav Sooryavanshi: भारत विरुद्ध आयर्लंड पहिल्या टी-20 सामन्यात १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीच्या पदार्पणाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. मात्र त्याला संधी देण्यासाठी प्लेइंग इलेव्हनमधून कोणाला बाहेर बसवले जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
IND vs IRE

IND vs IRE

esakal

Varsha Balhe
Updated on

बेलफास्ट : पंधरावर्षीय वैभव सूर्यवंशीची(Vaibhav Sooryavanshi) भारताच्या वरिष्ठ क्रिकेट संघात निवड झाली खरी; मात्र आता अंतिम ११ जणांच्या चमूत त्याला स्थान कसे मिळणार, असा प्रश्न भारतीय संघ व्यवस्थापनासमोर उभा ठाकला आहे. संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा या सलामीवीरांपैकी एकाला वगळून वैभव सूर्यवंशीसाठी जागा करावी लागणार आहे.

प्रत्यक्षात टीम इंडियाचे व्यवस्थापन कोणता निर्णय घेतेय हे पाहणे रंजक ठरणार आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात पहिल्यांदाच भारतीय संघ टी-२० मालिकेत उतरणार आहे. भारत-आयर्लंड यांच्यामधील दोन सामन्यांच्या मालिकेला आजपासून सुरुवात होत आहे.

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