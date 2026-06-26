IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशीच्या पदार्पणाची उत्सुकता; पण प्लेइंग XI मधून बाहेर बसणार कोण?

बेलफास्ट : पंधरावर्षीय वैभव सूर्यवंशीची(Vaibhav Sooryavanshi) भारताच्या वरिष्ठ क्रिकेट संघात निवड झाली खरी; मात्र आता अंतिम ११ जणांच्या चमूत त्याला स्थान कसे मिळणार, असा प्रश्न भारतीय संघ व्यवस्थापनासमोर उभा ठाकला आहे. संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा या सलामीवीरांपैकी एकाला वगळून वैभव सूर्यवंशीसाठी जागा करावी लागणार आहे. प्रत्यक्षात टीम इंडियाचे व्यवस्थापन कोणता निर्णय घेतेय हे पाहणे रंजक ठरणार आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात पहिल्यांदाच भारतीय संघ टी-२० मालिकेत उतरणार आहे. भारत-आयर्लंड यांच्यामधील दोन सामन्यांच्या मालिकेला आजपासून सुरुवात होत आहे..वैभव सूर्यवंशीने १९ वर्षांखालील विश्वकरंडक, आयपीएल आणि श्रीलंका अ संघाविरुद्धची मालिका गाजवली. यामुळे वयाच्या १५व्या वर्षीच त्याची भारताच्या वरिष्ठ संघात निवड करण्यात आली. मात्र, अंतिम ११ जणांच्या चमूत त्याचा प्रवेश कशा प्रकारे करावयाचा? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे..'तू ज्यादा...'; या एका वाक्याने वैभव सूर्यवंशी पेटला, फायनलमध्ये श्रीलंकेच्या गोलंदाजांना चोप दिला, मॅचपूर्वी नेमकं काय घडलं?.संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा व ईशान किशन या पहिल्या तीन क्रमांकाच्या फलंदाजांनी टी-२० विश्वकरंडकामध्ये चमक दाखवली आहे. यामुळे या तीन खेळाडूंना वगळणे योग्य ठरणार नाही..वैभव सूर्यवंशीला संघात स्थान द्यावयाचे असल्यास संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा यांच्यापैकी एका खेळाडूला खालच्या क्रमांकावर खेळवावे लागणार आहे किंवा बाहेर बसवावे लागणार आहे. संजू सॅमसन याने याआधी चौथ्या आणि पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजी केलेली आहे. मात्र, सध्याच्या संघात कर्णधार श्रेयस अय्यर व उपकर्णधार तिलक वर्मा चौथ्या व पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजी करणार आहेत. त्यामुळे या क्रमांकावर संजू सॅमसनला खेळवता येणार नाही..सहाव्या क्रमांकावर अष्टपैलू खेळाडूसाठी राखीव असणार आहे. या स्थानावर शिवम दुबे, वॉशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल व सूर्यांश शेडगे यांच्यापैकी एका खेळाडूला खेळवण्यात येईल. तसेच संजू सॅमसनला सहाव्या क्रमांकावर खेळवल्यास भारतीय संघाला फक्त पाचच गोलंदाजांसह मैदानात उतरावे लागेल. जसप्रीत बुमरा, मोहम्मद सिराज व वरुण चक्रवर्तीच्या अनुपस्थितीत ही जोखीम भारतीय संघ व्यवस्थापन पत्करणार नाही..हर्षितचे पुनरागमनअष्टपैलू खेळाडू हर्षित राणाचे भारतीय संघात पुनरागमन झाले आहे. हर्षित राणासह प्रसिध कृष्णा, प्रिन्स यादव यांच्या खांद्यावर वेगवान गोलंदाजीची धुरा अवलंबून असणार आहे. अक्षर पटेल, रवी बिश्नोई, वॉशिंग्टन सुंदर या खेळाडूंवर भारताची फिरकी गोलंदाजी अवलंबून असेल..पहिली टी-२० लढतभारत - आयर्लंड, बेलफास्टसायंकाळी ६ वाजतापदार्पण की विजयी.IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशीसाठी आर. अश्विनचा खास संदेश; म्हणाला 'तो फक्त १५ वर्षांचा आहे, पण....संघमुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर व कर्णधार श्रेयस अय्यर यांच्यासमोर आयर्लंडविरुद्धच्या मालिकेत मोठे आव्हान असणार आहे. विश्वकरंडक पटकावलेला संघ कायम ठेवायचा की वैभव सूर्यवंशीचे पदार्पण करायचे, या प्रश्नाचे उत्तर प्रशिक्षक व कर्णधार यांना शोधावे लागणार आहे. वैभवच्या आगमनाने सॅमसन व अभिषेक या सलामीवीरांवरील दबाव वाढला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.