IND vs JPN : मोठा वाद! श्रेयस अय्यर भांडला, अम्पायरने निर्णय बदलला; तसं नसतं झालं तर जिंकला असता जपान, नेमकं काय घडलं ?

India vs Japan cricket wide decision controversy: भारतीय संघाला पावसाने बाधित झालेल्या जपानविरुद्धच्या सामन्यात विजयासाठी घाम गाळावा लागला. जपान आणि भारत यांच्यात प्रथमच आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० सामना खेळला गेला. जपानच्या प्रेक्षकांना क्रिकेटची फार जाण नसली तरी हा सामना पाहण्यासाठी बऱ्यापैकी गर्दी जमली होती. जपानच्या संघाने उपस्थित चाहत्यांना निराश केले नाही. यजमान जपानने जागतिक क्रमवारीत आघाडीवर असलेल्या भारतीय संघाला ५-५ षटकांच्या सामन्यात शेवटच्या चेंडूपर्यंत विजयासाठी संघर्ष करायला लावला. पण, या सामन्यातील शेवटच्या षटकात वादग्रस्त निकालामुळे सामन्याला कलाटणी मिळाली..पावसामुळे या सामन्याचा बराच खेळ वाया गेला आणि त्यामुळे ५-५ षटकांचा सामना घेण्याचे ठरले. प्रथम फलंदाजीला आलेल्या भारतीय संघाला जपानच्या गोलंदाजांनी आश्चर्याचा धक्का दिला. अभिषेक शर्मा गोल्डन डकवर माघारी परतला. संजू सॅमसनही ९ धावांवर माघारी परतला. भारताने दोन्ही सलामीवीर ९ धावांवर गमावल्यानंतर इशान किशनला ( ३) जाळ्यात अडकवण्यात जपानला यश आले. चार्ली हारा-हिझे याने दोन विकेट्स घेतल्या....INDW vs SLW Final : 'गोल्डन गर्ल्स'! भारतीय संघाने इतिहास रचला, श्रीलंकेला नमवून जिंकले दुसरे सुवर्णपदक; स्मृती, शफाली, रिचा चमकल्या.कर्णधार श्रेयस अय्यरने १२ चेंडूंत १६ धावा करून संघाला ५ षटकांत ४ बाद ३२ धावांपर्यंत पोहोचवले. इब्राहिम ताकाहाशी ( १-१३) व बेंजामिन इटो-डेव्हिस ( १-२) यांनी चांगली गोलंदाजी केली. लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या जपानला पहिल्याच षटकात धक्का बसला.. लाचलान यामामोटो-लॅके ( १) रन आऊट झाला. त्यानंतर वॉशिंग्टन सुंदरने दोन विकेट्स घेतल्या. इब्राहिम ताकाहाशी ( ४) व कर्णधार केंडेल काडोवाकी-फ्लेमिंग ( १२) यांना त्याने बाद केले. जपानला विजयासाठी ६ चेंडूंत ९ धावांची गरज होती..अक्षर पटेलचे षटक अन् वाद..कर्णधार श्रेयसने शेवटचे षटक अनुभवी गोलंदाज अक्षर पटेलच्या हाती दिला. त्याने पहिला चेंडू निर्धाव टाकल्यानंतर पुढील चेंडूवर एक धाव मिळाली. तिसरा चेंडू Wide गेल्याने सामन्यातील रंगत कायम राहिली. चौथ्या चेंडूवर मात्र वाद झालेला पाहायला मिळाला. अक्षरने पुढील चेंडूही वाईड टाकला. फलंदाज मोठा रिव्हर्स शॉट खेळण्याचा प्रयत्न करायला गेला आणि पंचांच्या मते चेंडू खूप जास्त बाहेर फिरला. त्यामुळे त्यांनी वाईड निकाल दिला..त्यानंतर श्रेयस संतापला अन् अम्पायरसोबत चर्चा करताना दिसला. फलंदाजाने अगदी सुरुवातीलाच आपली फलंदाजीची स्थिती बदललेली दिसत होती. श्रेयसच्या चर्चेनंतर अम्पायरने त्यांचा निर्णय बदलला आणि तो चेंडू निर्धाव राहिला. DRS प्रणाली नसल्याने रिप्ले पाहता आला नाही. त्यानंतर जपानला ३ चेंडूंत ७ धावा हव्या होत्या. जपानने सामन्याची धावसंख्या ३ बाद ३० धावांपर्यंत पोहोचवली. तो वाईड दिला असता तर कदाचित हा सामना जपानला जिंकता आला असता किंवा बरोबरीत सुटला असता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.