Cricket

IND vs JPN : मोठा वाद! श्रेयस अय्यर भांडला, अम्पायरने निर्णय बदलला; तसं नसतं झालं तर जिंकला असता जपान, नेमकं काय घडलं ?

IND vs JPN Shreyas Iyer umpire controversy: भारत आणि जपान यांच्यातील सामन्यात एका अम्पायरच्या निर्णयावरून मोठा वाद निर्माण झाला. जपानला विजयासाठी मोजक्याच धावांची गरज असताना अम्पायरने निर्णय बदलला अन् वादाला संधी मिळाली.
Japan vs India T20I

SHREYAS IYER-UMPIRE CONTROVERSY, WIDE DECISION CHANGED

esakal

Swadesh Ghanekar
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India vs Japan cricket wide decision controversy: भारतीय संघाला पावसाने बाधित झालेल्या जपानविरुद्धच्या सामन्यात विजयासाठी घाम गाळावा लागला. जपान आणि भारत यांच्यात प्रथमच आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० सामना खेळला गेला. जपानच्या प्रेक्षकांना क्रिकेटची फार जाण नसली तरी हा सामना पाहण्यासाठी बऱ्यापैकी गर्दी जमली होती. जपानच्या संघाने उपस्थित चाहत्यांना निराश केले नाही. यजमान जपानने जागतिक क्रमवारीत आघाडीवर असलेल्या भारतीय संघाला ५-५ षटकांच्या सामन्यात शेवटच्या चेंडूपर्यंत विजयासाठी संघर्ष करायला लावला. पण, या सामन्यातील शेवटच्या षटकात वादग्रस्त निकालामुळे सामन्याला कलाटणी मिळाली.

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