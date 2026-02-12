T20 WC IND vs NAM : इशान किशन, हार्दिक पांड्या बरसले, भारताने अनेक विक्रम नोंदवले; शेवटच्या १२ चेंडूंत ५ विकेट्स पडल्या

India vs Namibia T20 World Cup Marathi Cricket News : संजू सॅमसनच्या आक्रमक सुरुवातीनंतर इशान किशनने ( Ishan Kishan) चौकार-षटकारांनी मैदान व्यापून टाकले. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत अर्धशतक झळकावणारा तो पहिला भारतीय यष्टिरक्षक-फलंदाज ठरला. पण, त्याच्या विकेटनंतर नामिबियाच्या गोलंदाजांनी सामन्यावर पकड घेताना भारताच्या धावगतीला लगाम लावला होता. इशान व तिलक वर्मा यांनी ३१ चेंडूंत ७९ धावा चोपल्या. या सामन्यात भारताने पॉवर प्लेमधील सर्वाधिक धावा, सर्वात वेगवान सांघिक शतक असे विक्रम नावावर केले. हार्दिक पांड्या व शिवम दुबे यांनी भारताला मोठी मजल मारून दिली. भारत ३००पर्यंत पोहोचेल असे वाटत होते, परंतु नामिबियाच्या गोलंदाजांनी चांगला मारा केला अन् भारताला २१० च्या आत रोखले. .संजू सॅमसन आज मिळालेल्या संधीचं सोनं करेल असं वाटत होते आणि त्याने सुरुवातही तशी केली. पण, ८ चेंडूंत १ चौकार व ३ षटकार खेचून तो २२ धावांवर बाद झाला. बेन शिकोंगोने तीन दोन षटकार व एक चौकार खाल्ल्यानंतरही संजूला चतुराईने बाद केले. त्यानंतर इशान किशनचे वादळ घोंगावले. त्याने २० चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि भारताला पॉवर प्लेमध्ये १ बाद ८६ धावांपर्यंत पोहोचवले. सहाव्या षटकात इशानने ०,६,६,६,६,४ अशा २८ धावा चोपल्या. त्याला ८व्या षटकात फिरकीपटू गेरहार्ड इरास्मसने बाद केले. इशान २४ चेंडूंत ६ चौकार व ५ षटकारांसह ६१ धावा केल्या..Abhishek Sharma Health Update: अभिषेक संघासोबत स्टेडियममध्ये दिसला, पण का नाही खेळला? पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार की नाही? BCCI ने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स.भारताने या सामन्यात पॉवर प्लेमध्ये ८६ धावा चोपल्या, ज्या या वर्ल्ड कपमधील पहिल्या सहा षटकांतील सर्वाधिक होता. न्यूझीलंडने यूएईविरुद्ध ७८ धावा केल्या होत्या आणि तो विक्रम आज भारताने मोडला. त्यानंतर ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमधील सर्वात वेगवान शतकाचा विक्रमही टीम इंडियाच्या नावावर झाला. भारताने ६.२ षटकांत १०३ धावा फलकावर चढवल्या. कर्णधार सूर्यकुमार यादव (१२) याला आज मोठी खेळी करता आली नाही. बेर्नार्ड स्कॉल्ट्झच्या गोलंदाजीवर तो यष्टिचीत झाला..Fastest fifties for India in T20 WC (by balls taken)१२ - युवराज सिंग विरुद्ध इंग्लंड, डर्बन, २००७१८ - केएल राहुल विरुद्ध स्कॉटलंड, दुबई, २०२११९ - रोहित शर्मा विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, ग्रोस आयलेट, २०२४२० - युवराज सिंग विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, डर्बन, २००७२० - इशान किशन विरुद्ध नामिबिया, दिल्ली, २०२६.इशानने सहाव्या षटकात जेजे स्मितला २८ धावा कुटल्या, ज्या वर्ल्ड कपमधील भारताकडून दुसऱ्या सर्वोत्तम धावा ठरल्या. रोहित शर्माने २०२४ मध्ये मिचेल स्टार्कच्या षटकात २८ धावा केल्या होत्या. पहिल्या क्रमांकावर युवराज सिंग आहे, ज्याने २००७ मध्ये स्टुअर्ट ब्रॉडला ३६ धावा चोपल्या होत्या. सूर्यकुमार यादवने यूएईविरुद्ध २०व्या षटकात सौरभ नेत्रावरळकरला २१ धावा कुटल्या होत्या. तिलक वर्माही २५ धावांवर इरास्मसच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला..T20 World Cup IND vs NAM :६,६,६,६,४! इशान किशनचे २० चेंडूंत अर्धशतक, संजू सॅसमननेही ३०० च्या स्ट्राईक रेटने चोपल्या धावा... .हार्दिक पांड्या व शिवम दुबे यांनी शेवटच्या षटकांत चांगली फटकेबाजी करून नामिबियासमोर तगडे लक्ष्य उभे केले. हार्दिकने १६व्या षटकात ६,४,४ असे फटके खेचून शिवमसह ३९ चेंडूंत ८१ धावांची भागीदारी केली. हार्दिक २८ चेंडूंत ४ चौकार व ४ षटकारांसह ५२ धावांवर झेलबाद झाला. बदली खेळाडू डू लेइचेरने सीमारेषेवर अप्रतिम झेल टिपला. पाठोपाठ शिवम ( २३) रन आऊट झाला. १९व्या षटकात भारताने तीन विकेट्स गमावल्या. इरास्मसने ४ विकेट्स घेतल्या. भारताने शेवटच्या १२ चेंडूंत १० धावांत ५ विकेट्स गमावल्याने धावगती संथ झाली. भारताने ९ बाद २०९ धावा केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.