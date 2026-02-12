Cricket

T20 WC IND vs NAM : इशान किशन, हार्दिक पांड्या बरसले, भारताने अनेक विक्रम नोंदवले; शेवटच्या १२ चेंडूंत ५ विकेट्स पडल्या

India vs Namibia T20 World Cup Marathi Cricket News : वर्ल्ड कपमध्ये भारताने नामिबियाविरुद्ध धडाकेबाज फलंदाजी करत अनेक विक्रम आपल्या नावावर केले. संजू सॅमसनच्या आक्रमक सुरुवातीनंतर इशान किशनने चौकार-षटकारांची आतषबाजी करत सामन्यावर वर्चस्व गाजवले. अर्धशतक झळकावत तो टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासातील अर्धशतक करणारा पहिला भारतीय यष्टिरक्षक-फलंदाज ठरला.
Swadesh Ghanekar
India vs Namibia T20 World Cup Marathi Cricket News : संजू सॅमसनच्या आक्रमक सुरुवातीनंतर इशान किशनने ( Ishan Kishan) चौकार-षटकारांनी मैदान व्यापून टाकले. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत अर्धशतक झळकावणारा तो पहिला भारतीय यष्टिरक्षक-फलंदाज ठरला. पण, त्याच्या विकेटनंतर नामिबियाच्या गोलंदाजांनी सामन्यावर पकड घेताना भारताच्या धावगतीला लगाम लावला होता. इशान व तिलक वर्मा यांनी ३१ चेंडूंत ७९ धावा चोपल्या. या सामन्यात भारताने पॉवर प्लेमधील सर्वाधिक धावा, सर्वात वेगवान सांघिक शतक असे विक्रम नावावर केले. हार्दिक पांड्या व शिवम दुबे यांनी भारताला मोठी मजल मारून दिली. भारत ३००पर्यंत पोहोचेल असे वाटत होते, परंतु नामिबियाच्या गोलंदाजांनी चांगला मारा केला अन् भारताला २१० च्या आत रोखले.

