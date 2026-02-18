IND vs NED, T20 WC: भारतीय संघाचा प्रथम फलंदाजीचा निर्णय, प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दोन महत्त्वाचे बदल

India vs Netherlands, T20 World Cup Marathi News : भारतीय संघ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील आपली अपराजित मालिका कायम राखण्यासाठी आता नेदरलँड्सचा सामना करायला मैदानावर उतरला. भारताने सलग तीन विजय मिळवून Super 8s मध्ये प्रवेश पक्का केला आहे आणि त्यामुळे या लढतीत प्लेइंग इलेव्हनमध्ये काही प्रयोग अपेक्षित होतेच..भारतीय संघाने आयसीसीच्या मर्यादित षटकांच्या स्पर्धांमध्ये सलग १६ सामने जिंकले आहेत. २०२३ च्या वन डे वर्ल्ड कप फायनलनंतर भारतीय संघ आयसीसी स्पर्धेत अपराजित आहे. त्यांनी रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली चॅम्पियन्स ट्रॉफी व ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२४ जिंकला. भारताने ही अपराजित मालिका कायम राखताना ऑस्ट्रेलियाचा सलग १५ विजयांचा विक्रम मोडला. ऑस्ट्रेलियाने २००६ च्या वन डे चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि २००७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेत हा अपराजित मालिकेचा विक्रम नोंदवलेला होता. भारतीय संघ नेदरलँड्सविरुद्ध चार वेळा खेळला आहे आणि चारही सामन्यांत विजय मिळवला आहे..T20 WC Super 8s Full Schedule : पाकिस्तानच्या विजयासह 'सुपर ८' संघ ठरले; जाणून घ्या टीम इंडियासह सर्व संघांचे वेळापत्रक.भारतीय संघाला त्यांची बेंच स्ट्रेंथ तपासून पाहण्याची यापेक्षा चांगली संधी मिळणार नाही. कारण, सुपर ८ च्या फेरीत भारतासमोर दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वे यांचा सामना करावा लागणार आहे. सूर्यकुमार यादवने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. ही खेळपट्टी चांगली दिसतेय आणि काल आम्ही इथे आलो तेव्हा दव दिसलं होतं, असे सूर्या म्हणाला. अर्शदीप सिंग व वॉशिंग्टन सुंदर हे कुलदीप यादव व अक्षर पटेलच्या जागी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये आले आहे..भारतीय संघ - इशान किशन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंग, शिवम दुबे, वॉशिंग्टन सुंदर, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्थीनेदरलँड्स संघ - मिचेल लेव्हिट, मॅक्स ओडॉड, बॅस डे लीड, कॉलिन एकरमन, स्कॉट एडवर्ड्स, झॅच लिओन-चॅचेट, लॉगन व्हॅन बीक, नोहा क्रोएस, आर्यन दत, रोएलॉफ व्हॅन डेर मेर्वे, कायले क्लेइन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.