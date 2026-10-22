IND vs NZ : २२६ धावांचं लक्ष्य, शेवटच्या षटकात थरार; संजू सॅमसनच्या फटकेबाजीनंतर नमन धीरचा धमाका, न्यूझीलंडवर भारताचा दणदणीत विजय

INDIA BEAT NEW ZEALAND BY 4 WICKETS: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिल्या टी-२० सामन्यात भारतीय संघाने चार विकेट्सने विजय मिळवला. भारताने प्रथम न्यूझीलंड संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं. न्यूझीलंड संघाने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकांत ४ बाद २२५ धावांचा मोठा डोंगर उभा केला. त्यामुळे भारतीय संघासमोर विजयासाठी २२६ धावांचं मोठं लक्ष्य होतं. न्यूझीलंडच्या ग्लेन फिलिप्सने फलंदाजीमध्ये मोठी फटकेबाजी करत ४० चेंडूंत नाबाद ८२ धावा केल्या. त्याला फिन अॅलनने ४५, तर बेव्हन जेकब्सने ३१ धावा करत चांगली साथ दिली..लक्ष्याचा पाठलाग करायला आलेल्या भारतीय संघाची सुरुवात चांगली ठरली. सलामीवीर संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा यांनी आक्रमक फलंदाजी करत अवघ्या पाच षटकांत ८२ धावांची सलामी भागीदारी केली. अभिषेक शर्माने १२ चेंडूंत २९ धावा केल्या, तर संजू सॅमसनने ३३ चेंडूंत ८ चौकार आणि ४ षटकारांच्या मदतीने ६७ धावांची महत्त्वाची खेळी केली.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .या सामन्यात पहिल्याच चेंडूवर षटकार मारत अभिषेक शर्माने मोठा विक्रम केला. टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये स्वतःच्या डावातील पहिल्याच चेंडूवर सर्वाधिक वेळा षटकार मारण्याच्या बाबतीत अभिषेक पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. त्याच्या नावावर आता सात वेळा पहिल्याच चेंडूवर षटकार मारण्याची नोंद झाली आहे..IND vs NZ 1st T20I : २७ धावांत ४ विकेट्स... संजू सॅमसनचे वादळ दुर्दैविरित्या थांबले अन् टीम इंडियाच्या गटांगळ्या; तिलक, इशान यांनी विश्वास तोडला... Video.याआधी अफगाणिस्तानच्या शफिकुल्लाह शिनवारीच्या नावावर सहा वेळा अशी कामगिरी करण्याचा विक्रम होता. सूर्यकुमार यादवने पाच वेळा, तर आयर्लंडचा पॉल स्टर्लिंग, न्यूझीलंडचा कॉलिन मुनरो आणि यूएईचा मोहम्मद नावेद यांनी प्रत्येकी चार वेळा अशी कामगिरी केली आहे..संजू सॅमसन बाद झाल्यानंतर भारतीय संघाला मधल्या फळीत काही धक्के बसले. इशान किशनने ११ धावा केल्या, तर तिलक वर्मा ६ धावांवर बाद झाला. अक्षर पटेलने २४ धावांचं योगदान दिलं. त्यानंतर भारतीय संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने फलंदाजीमध्ये कमाल केली. त्याने २८ चेंडूंत ४२ धावा केल्या. मात्र, १९.१ षटकांत अॅडम मिल्नेने श्रेयस अय्यरला बाद केल्याने सामन्यात पुन्हा एकदा थरार निर्माण झाला. भारतीय संघाला विजयासाठी धावांची गरज असताना श्रेयसची विकेट गेली. त्यामुळे सामना आणखी रंगतदार झाला..ABHISHEK SHARMA : पहिल्याच बॉलवर सिक्स मारताच अभिषेक शर्माच्या नावावर मोठा विक्रम; शफिकुल्लाहचा रेकॉर्ड मोडला, सूर्या कितव्या नंबरवर?.श्रेयस अय्यर बाद झाल्यानंतर नमन धीरने भारतीय संघाला विजयाच्या जवळ नेलं. त्याने धडाकेबाज फलंदाजी करत अवघ्या १५ चेंडूंत नाबाद ४२ धावा केल्या. यामध्ये त्याने पाच चौकार आणि दोन षटकार मारले. अक्षर पटेलने नाबाद पाच धावा करत त्याला साथ दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.