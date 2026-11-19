Henry Nicholls and Glenn Phillips partnership against India: प्रमुख गोलंदाज जसप्रीत बुमराहने पहिल्याच षटकात अप्रतिम इनस्विंगवर कर्णधार टॉम लॅथमचा त्रिफळा उडवला अन् टीम इंडियाला अपेक्षित सुरूवात मिळवून दिली. त्यानंतर अंशुल कंबोज, आकाश दीप यांनीही अचूक टप्प्यावर न्यूझीलंडला धक्के दिले.. जस्सी सापळा रचून किवींच्या एकेका फलंदाजाला तंबूची वाट दाखवत होता आणि त्यामुळे यजमानांची अवस्था ५ बाद ७० धावा अशी दयनीय झालेली. पहिल्या सत्रातील यशानंतर भारत लवकरच किवींना गुंडाळेल असे वाटले होते, परंतु त्यानंतर दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत भारताला एकही विकेट मिळवता आली नाही. ग्लेन फिलिप्स व हेन्री निकोल्स ही जोडी मैदानावर उभी राहिली..भारतीय गोलंदाजांनी पहिल्या सत्रात २३ षटकांत ६० धावा देताना ४ विकेट्स मिळवल्या... जसप्रीत बुमराह यामागचा नायक ठरला. पण, नंतर दुसऱ्या सत्रात भारताला २६ षटकांत ८० धावांवर १ विकेट मिळवता आली. जस्सीला साथ देणारा अनुभवी गोलंदाज मोहम्मद सिराज, या कसोटीत का नाही. हा प्रश्न राहून राहून सतावतोय... फलंदाजीत योगदान देणारे जलदगती गोलंदाज हवेत म्हणून अंशुल कंबोज व आकाश दीप यांची निवड करण्यात आली. त्यांनी गोलंदाजीत प्रभावी कामगिरी केली, परंतु जस्सीला अपेक्षित साथ ते देऊ शकले नाहीत.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Why Mohammed Siraj Not in Playing XI? परदेशात मैदान गाजवणारा मोहम्मद सिराज IND vs NZ पहिल्या कसोटीत का खेळत नाही? जाणून घ्या चक्रावरणारं कारण.किवी संघात डावखुरे फलंदाज अधिक आहेत, म्हणून अनुभवी रवींद्र जडेजाला बाकावर बसवून ऑफ स्पिनर वॉशिंग्टन सुंदरला खेळवले. मात्र, त्याने १६ षटकांत ३८ धावा देताना एकही विकेट मिळवली नाही. प्रसिद्ध कृष्णाने न्यूझीलंड अ विरुद्धच्या सामन्यात दोन विकेट्स घेतल्या होत्या, परंतु म्हणून त्याची निवड योग्य, हा दावा हास्यास्पद ठरू शकतो. कारण, सामन्यात त्याने १६ षटकांत ५८ धावा दिल्या आणि त्याच्या प्रत्येकी षटकात किमान १ चौकार लगावला गेलाय... शतकवीर निकोल्सची विकेट त्याला मिळाली असती, परंतु देवदत्त पडिक्कलने सोपा झेल टाकला..जसप्रीतला अपेक्षित अनुभवी गोलंदाजाची साथ मोहम्मद सिराज देऊ शकला असता आणि परदेशात त्याने हे सिद्ध करून दाखवलेही आहे. पण, मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर व कर्णधार शुभमन गिल यांना आघाडीच्या फलंदाजांवर विश्वास नाही असे दिसतेय... म्हणूनच त्यांनी फलंदाजीत योगदान देणाऱ्या गोलंदाजांना प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळवण्याचा निर्णय घेतला आणि तो पहिल्या दिवशीतरी अंगलट आल्याचे दिसतोय... दिवसाच्या तिसऱ्या सत्रात निकोल्स व फिलिप्स यांनी ३३ षटकांत १०३ धावा केल्या आणि संघाला ५ बाद ७० धावांवरून ते ५ बाद २४३ धावांपर्यंत घेऊन गेलेत....Asia Cup Rising Stars 2026 Schedule: व्हा सज्ज... वैभव सूर्यवंशी-अभिषेक शर्मा यांचा धुमाकूळ; पाकिस्तान भिडणार, जाणून घ्या वेळापत्रक, Live कुठे पाहता येणार.आता दुसऱ्या दिवसाच्या पहिल्या सत्रात जसप्रीतवर विकेट मिळवून देण्याची भीस्त असेल... निकोल्स २२१ चेंडूंचा सामना करून १४ चौकारांसह ११३ धावांवर, तर फिलिप्स १८२ चेंडूंत १३ चौकारांसह ९४ धावांवर खेळतोय....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.