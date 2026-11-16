IND vs NZ: पहिल्या कसोटीत कोण IN अन् कोण OUT? शुभमन गिलच्या Playing XI मध्ये बुमराह, पंत, जुरेल कोणाला संधी? कशी असेल भारताची Playing XI

India vs New Zealand 1st Test: Predicted Playing XI: भारतीय संघाने न्यूझीलंड दौऱ्यावर टी-२० मालिका आणि वनडे मालिका आपल्या नावावर केली. आता भारतीय संघ कसोटी मालिकेसाठी सज्ज झाला आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ पहिल्यांदाच कसोटी मालिकेत न्यूझीलंडशी भिडणार आहे. हे दोन्ही संघ पुन्हा एकदा मैदानावर आमनेसामने येणार आहेत, मात्र आता पांढऱ्या जर्सीमध्ये. भारतीय संघासाठी ही मालिका महत्त्वाची असणार आहे.वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या फायनलमध्ये भारतीय संघाला जर जागा मिळवायची असेल, तर या मालिकेत संघाला विजय मिळवणं महत्त्वाचं असणार आहे. परंतु कसोटी मालिकेचा पहिला सामना कधी आणि कुठे खेळवला जाणार आहे? तसेच पहिल्या सामन्यासाठी भारतीय संघाची प्लेइंग इलेव्हन कशी असणार आहे, हे जाणून घेऊया..भारतीय संघ १९ नोव्हेंबरपासून कसोटी मालिकेसाठी यजमान न्यूझीलंड संघाशी भिडणार आहे. ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप २०२५-२७ (WTC 2025-27) स्पर्धेचा भाग असल्याने दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाची आहे. कारण भारतीय संघ सध्या WTC गुणतालिकेत चौथ्या क्रमांकावर आहे. .Jay Shah: जय शहाच पुन्हा ICC चे बॉस! दुसऱ्यांदा अध्यक्षपदी निवड; नेमकं काय आहे कारण?.त्यामुळे भारतीय संघाला फायनलमध्ये आपलं स्थान पक्कं करायचं असेल, तर ही मालिका जिंकणं महत्त्वाचं असणार आहे. २०२४ नंतर भारतीय संघ पुन्हा एकदा न्यूझीलंडविरुद्ध कसोटी सामना खेळणार आहे. मात्र, २०२४ मध्ये भारतीय संघाला मोठ्या पराभवाला सामोरं जावं लागलं होतं. त्यावेळी न्यूझीलंडने भारताला ३-० असा व्हाईटवॉश दिला होता. परंतु आता शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ पहिल्या कसोटी सामन्यात विजयाच्या इराद्याने मैदानात उतरेल..कुठे खेळवला जाणार पहिला सामना?भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिला कसोटी सामना १९ नोव्हेंबरपासून खेळवला जाणार आहे. १९ नोव्हेंबर ते २३ नोव्हेंबरपर्यंत हा सामना रंगणार आहे. हा सामना वेलिंग्टनमधील बेसिन रिझर्व्ह मैदानावर खेळवला जाणार आहे. तसेच भारतीय वेळेनुसार हा सामना सकाळी ३.३० वाजता सुरू होणार आहे. या मालिकेतील दोन्ही सामने तुम्हाला सोनी स्पोर्ट्सच्या चॅनेलवर पाहता येणार आहेत. तर SonyLIV या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही सामने लाईव्ह पाहता येतील..पहिल्या कसोटीसाठी भारतीय संघाची Playing XI कशी असेल?या सामन्यासाठी भारतीय संघात अनेक महत्त्वाचे बदल पाहायला मिळू शकतात. यामध्ये दिग्गज खेळाडूंचं पुनरागमन होताना दिसणार आहे. भारतीय संघाचा वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह पुन्हा एकदा मैदानात उतरणार आहे. तसेच रिषभ पंत आणि केएल राहुल यांनाही खेळताना पाहायला मिळू शकतं.वेगवान गोलंदाजीला अनुकूल खेळपट्टीचा विचार करून बीसीसीआयने फिरकीपटू कुलदीप यादवला कसोटी संघातून मुक्त केलं आहे. त्याच्या जागी वनडे मालिकेत चांगली कामगिरी करणाऱ्या गुरनूर ब्रारचा संघात समावेश करण्यात आला आहे..U19 Asia Cup: IND vs PAK सामन्यात ड्रामा! नॉ-बॉलवर भारतीय फलंदाजाला आऊट दिलं? यशवर्धनच्या विकेटवरून वाद.मात्र, प्लेइंग इलेव्हन निवडताना संघ व्यवस्थापनासमोर काही पेच असणार आहेत. भारतीय संघात जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, अंशुल कंबोज आणि गुरनूर ब्रार असे वेगवान गोलंदाज आहेत. त्यामुळे तिसऱ्या वेगवान गोलंदाजासाठी कोणाला संधी मिळणार, हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. तसेच तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी देवदत्त पडिक्कल की साई सुदर्शन, यापैकी कोणाला संधी मिळणार, याकडेही चाहत्यांचं लक्ष असणार आहे.भारताची संभाव्य Playing XIशुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, केएल राहुल (उपकर्णधार), देवदत्त पडिक्कल, रिषभ पंत (यष्टिरक्षक), नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, आकाश दीप, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा / गुरनूर ब्रार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.