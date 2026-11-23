Why Did India Agree To A Draw With 15 Overs Remaining? भारतीय संघ वेलिंग्टन कसोटीत विजयाच्या उंबरठ्यावर दिसत होता, परंतु न्यूझीलंडने चिवट खेळ करून सामना ड्रॉ राखला. या निकालामुळे भारताच्या WTC गुणतालिके १.१५ टक्क्यांची घसरण झाली आणि ते ५० टक्क्यांसह चौथ्या क्रमांकावर राहिले आहे. न्यूझीलंडलाही मोठा धक्का बसला आणि त्यांची टक्केवारी ७२.२२ वरून ६६.६७ अशी झाली आहे आणि ते तिसऱ्या क्रमांकावर घसरले आहेत. पाचव्या दिवसातील १५ षटकं शिल्लक असताना कर्णधार शुभमन गिलने ( Shubman Gill) ड्रॉ निकाल का मान्य केला, हा प्रश्न सध्या सर्वांना पडला आहे..न्यूझीलंडचा पहिला डाव ३६८ धावांवर गुंडाळल्यानंतर भारताने पहिला डाव ९ बाद ७२० धावांवर घोषित केला आणि ३५२ धावांची आघाडी घेतली. न्यूझीलंडला दुसऱ्या डावात धक्के बसले, परंतु ५ बाद १७६ धावांवरून त्यांनी डाव सावरला. ग्लेन फिलिप्स व डॅरिल मिचेल ही जोडी मैदानावर उभी राहिली आणि संघाला २३९ धावांपर्यंत घेऊन गेली. पाचव्या दिवसाचा चहापानाचा ब्रेक घेतला, तेव्हा न्यूझीलंड ११३ धावांनी पिछाडीवर होता, तर भारताला विजयासाठी १५ षटकांत ५ विकेट्स हव्या होत्या. तरीही शुभमनने किवी फलंदाजांसोबत हस्तांदोलन करून ड्रॉ निकाल मान्य केला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 1st Test ड्रॉ झाला, आता भारत WTC Final मध्ये कसा पोहोचणार? न्यूझीलंडचे झाले खूप नुकसान; जाणून घ्या समीकरण.Shubman Gill reveals reason behind early declaration of drawसामन्याच्या शेवटच्या दिवशी खेळ लवकर थांबवून सामना अनिर्णित करण्याचा निर्णय घेण्यामागे वेगवान गोलंदाजांचा थकवा आणि आगामी ख्राईस्टचर्च कसोटीचे नियोजन ही मुख्य कारणे होती, असे स्पष्टीकरण शुभमन गिल याने दिले आहे. प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर संघ व्यवस्थापनाने हा निर्णय घेतल्याचे त्याने नमूद केले. सामन्याच्या अखेरच्या सत्रात खेळ लवकर संपवण्यापूर्वी शुभमन गिल आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्यात सीमारेषेबाहेर झालेली चर्चा लक्षवेधी ठरली होती. .याविषयी विचारले असता गिल म्हणाला, "खेळपट्टीवरून गोलंदाजांना थोडी जरी अधिक मदत मिळाली असती, तर आम्ही कदाचित खेळ पुढे सुरू ठेवला असता. मात्र, आमच्या सर्वच वेगवान गोलंदाजांनी या सामन्यात प्रत्येकी जवळपास ५० षटके गोलंदाजी केली होती आणि ते थकले होते. शिवाय, उद्याच आमचा प्रवास असून अवघ्या तीन दिवसांत ख्राईस्टचर्च येथे पुढील कसोटी सुरू होणार आहे. त्यामुळे गोलंदाजांना ताजेतवाने ठेवणे महत्त्वाचे होते. अतिरिक्त ५ ते १० षटके टाकून फारसा फरक पडला नसता, असे आम्हाला वाटले.".INDIA A VS PAKISTAN A: पाकिस्तानकडून वाईट हरले, आता टीम इंडिया Semi Final ला कशी पोहोचणार? पुन्हा एकदा पाकड्यांचं तोंड पाहावं लागणार; पुढचा सामना केव्हा होणार?.७०० धावांचा डोंगर आणि सांघिक कामगिरीचे कौतुक गिल पुढे म्हणाला, संघात केवळ दोनच शतके झळकली असली तरी प्रत्येकाने मोलाचे योगदान दिल्यामुळे भारताला पहिल्या डावात जवळपास ७०० धावांचा डोंगर उभारता आला, ही खूप मोठी बाब आहे. पहिल्या डावात भारतीय गोलंदाजांनीही चांगली कामगिरी केली. शेवटच्या दिवशी फलंदाजीसाठी अनुकूल असलेल्या खेळपट्टीवर १० बळी घेणे कठीण जाणार याची आम्हाला कल्पना होती. तळाच्या फलंदाजांविरुद्ध काही संधी निर्माण झाल्या होत्या, मात्र त्या लवकर साधता आल्या नाहीत. तरीही क्षेत्ररक्षणाचा दिवस चांगला गेला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.