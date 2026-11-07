New Zealand vs India, 2nd ODI Marathi Live Update : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील दुसऱ्या वनडे सामन्यात भारतीय कर्णधार शुभमन गिलकडून मोठी चूक झाली. अंशुल कंबोजच्या गोलंदाजीवर डॅरिल मिचेलने चेंडू मिड-ऑफच्या दिशेने उंच मारला. हा झेल टिपण्यासाठी गिलकडे पुरेसा वेळ होता. त्याने दोन्ही हातांनी चेंडू पकडण्याचा प्रयत्न केला, मात्र अगदी सोपा वाटणारा झेल त्याच्या हातातून निसटला. विशेष म्हणजे, चेंडू बॅटला लागताच मिचेलला आपण बाद झाल्याची खात्री वाटली होती. तो माघारी फिरूही लागला होता. मात्र गिलने झेल सोडल्याने त्याला मोठे जीवदान मिळाले. यावेळी यष्टीरक्षक लोकेश राहुलसह भारतीय खेळाडूही आश्चर्यचकित झाले. .पावसामुळे ४७-४७ षटकांचा करण्यात आलेल्या सामन्यात शुभमन गिलने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. पहिल्या वन डेमध्ये फार प्रभावी कामगिरी करू न शकलेल्या आकिब नबीने आज कमाल करून दाखवली. दुसऱ्या वन डेत मोहम्मद सिराजला अंतिम ११ मध्ये स्थान देण्यासाठी नबीला बसवले जाईल, असा अंदाज होता. पण, संघ व्यवस्थापनाने त्याच्यावरील विश्वास कायम ठेवला आणि त्याने तो सार्थ ठरवला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 2nd ODI Live : आकिब नबीने विश्वास सार्थ ठरवला... किवींना ११ धावांत २ धक्के; KL Rahul चा अविश्वसनीय झेल Video Viral.नबीने त्याच्या पाच षटकांच्या पहिल्या स्पेलमध्ये २१ धावांत २ विकेट्स घेऊन न्यूझीलंडला बॅकफूटवर फेकले. विल यंग ( ६) व टीम सेइफर्ट ( ०) या दोन्ही सलामीवीरांना नबीने अवघ्या ११ धावांत तंबूचा रस्ता दाखवला. लोकेश राहुलने डाईव्ह मारून यंगचा घेतलेला झेल अप्रतिम होता. त्यानंतर गोलंदाजीला आलेल्या अंशुल कंबोजने त्याच्या पहिल्याच षटकात किवींच्या हेन्री निकोल्सचा ( ११) अडथळा दूर केला. .न्यूझीलंडने पहिल्या पॉवर प्लेमध्ये २९ धावांत ३ विकेट्स गमावल्या. भारतासाठी डोकेदुखी ठरणारा डॅरिल मिचेल ( २२) याला जीवदान मिळाले. अंशुलच्या गोलंदाजीवर उडालेला झेल कर्णधार शुभमन गिलने टाकला आणि भारतीय खेळाडूंच्या चेहऱ्यावरील भाव पाहण्यासारखे होते. चेंडू हवेत उडाला तेव्हा मिचेल पॅव्हेलियनच्या दिशेने निघाला होता, परंतु गिलने झेल टाकल्याचे त्यालाही आश्चर्य वाटले. समालोचन करताना रवी शास्त्री यांनीही गिलच्या या चुकीवर प्रतिक्रिया दिली. 'कदाचित तो थोडा जास्तच रिलॅक्स झाला असावा,' असे ते म्हणाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.