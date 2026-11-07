Virat Kohli breaks Ricky Ponting record against New Zealand: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात वेलिंग्टन येथे सुरू असलेल्या दुसऱ्या वनडे सामन्यात भारतीय संघाची सुरुवात निराशाजनक झाली. कर्णधार शुभमन गिलला भोपळाही फोडता आला नाही. तो गोल्डन डकवर माघारी परतला. त्यानंतर विराट कोहलीकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा होती; मात्र त्यालाही केवळ ७ धावा करून बाद व्हावे लागले. पण या छोट्याशा खेळीतही विराटने इतिहास घडवला. .गुरनूर ब्रारचा विक्रम...गुरनूर ब्रारने सातत्या राखताना वन डेतील त्याची सर्वोत्तम कामगिरी आज केली, त्याने IND vs NZ दुसऱ्या वन डेत ३० धावांत ४ विकेट्स घेतल्या. जवागल श्रीनाथ ( ४-२३, ऑकलंड, २००३) याच्यानंतर न्यूझीलंडमध्ये वन डेत भारतीय गोलंदाजाची ही सर्वोत्तम वैयक्तिक कामगिरी ठरली. त्याने श्रीनाथचाच १९९५ सालचा नेपीयर येथील ४-५२ हा विक्रम मोडला. त्याला आकिब नबी ( २-३१), अंशुल कंबोज ( २-२५) आणि अक्षर पटेल ( २-२८) यांनी अप्रतिम साथ दिली. ४७-४७ षटकांच्या सामन्यात न्यूझीलंडचा संघ ४१ षटकांत १३४ धावांवर ऑल आऊट झाला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 2nd ODI Live : शुभमन गिल, हे काय केलंस... लोकेश राहुलसह सर्वच अचंबित; डॅरिल मिचेल तंबूच्या दिशेने निघालाच होता, पण.. Video Viral.न्यूझीलंडवर २५ वर्षांनी नामुष्कीसलग दोन वन डे सामन्यांत २०० च्या आत ऑल आऊट होण्याची किवींची ही २००१ नंतरची ( वि. श्रीलंका) पहिली वेळ ठरली. भारताविरुद्धचा घरच्या मैदानावरील न्यूझीलंडची ही निचांक धावसंख्या ठरली. यापूर्वी १९९४ मध्ये ऑकलंड येथे ते १४२ धावांवर ऑल आऊट झाले होते. लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताची सुरुवात काही खास झाली नाही आणि शुभमन गिल गोल्डन डकवर माघारी परतला आणि वन डे क्रिकेटमध्ये पहिल्यांदा पहिल्या चेंडूवर बाद झाला. त्या पाठोपाठ विराट कोहलीला ( ७) जेकब डफीने सोपा झेल देण्यास भाग पाडून माघारी पाठवले..विराट कोहलीचा विश्वविक्रमपण, या ७ धावांनी विराटने न्यूझीलंडविरुद्ध वन डेत सर्वाधिक १९७५ धावांचा विक्रम नावावर केला. रिकी पाँटिंगचा १९७१ धावांचा विक्रम त्याने मोडला. Most ODI runs vs New Zealand या विक्रमात सचिन तेंडुलकर ( १७५०), कुमार संगकारा ( १५१९), सनथ जयसूर्या ( १५१९) व जॅक कॅलिस ( १४४९) यांचा क्रम नंतर येतो..Virat Kohli Viral Video: दिवाळीची तयारी मैदानावरच? विराटने केएल राहुलचा केला 'परफेक्ट लुक', तर भर मैदानात केली ईशान किशनची नक्कल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.