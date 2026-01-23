IND vs NZ 2nd T20I: इशान किशनचं वादळ... ११ चौकार अन् ४ षटकार! सूर्या दादासोबत १२२ धावांची भागीदारी अन्...

India vs New Zealand 2nd T20I Marathi Cricket Update: संजू सॅमसन व अभिषेक शर्मा हे दोन्ही सलामीवीर ७ चेंडूंत माघारी परतल्यानंतर इशान किशनचे ( Ishan Kishan) वादळ घोंगावले. कर्णधार सूर्यकुमार यादवसह त्याने ४३ चेंडूंत शतकी भागीदारी करून सामन्याचा निकाल ठरवून टाकला. .दोन बदलांसह मैदानावर उतरलेल्या भारतीय संघाला अक्षर पटेल व जसप्रीत बुमराहची अनुपस्थिती जाणवली नाही. अर्शदीप सिंग सोडल्यास ( ४-०-५३-०) भारताच्या अन्य गोलंदाजांनी चांगला मारा केला. हर्षित राणाने त्याच्या पहिल्या व डावातील चौथ्या षटकात किवींना धक्का दिला आणि तिथून सामना फिरला. कर्णधार मिचेल सँटनरने २७ चेंडूंत ६ चौकार व १ षटकारासह ४७ धावांची नाबाद खेळी केली. रचिन रवींद्रने २६ चेंडूंत २ चौकार व ४ षटकारांसह ४४ धावा केल्या. कुलदीप यादवने दोन विकेट्स घेतल्या, तर हर्षित राणा, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्थी व शिवम दुबे यांनी प्रत्येकी १ बळी टिपला..भारताचे दोन्ही सलामीवीर ६ धावांवर माघारी परतले. संजू सॅमसनने पहिल्या षटकात षटकार खेचून सकारात्मकता दाखवली, परंतु मॅट हेन्रीने त्याला पाचव्या चेंडूवर बाद केले. संजू ६ धावांवर बाद झाला आणि पुढच्याच षटकात जेकब डफीने दुसरा सलामीवीर अभिषेक शर्माला गोल्डन डकवर माघारी पाठवले. पण, इशान किशन मैदानावर उभा राहिला आणि त्याने २१ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. सूर्यकुमार यादव दुसऱ्या बाजूला फक्त बघ्याच्या भूमिकेत दिसला. सहाव्या षटकात इशानने २१ धावा कुटल्या..विजय हजारे, सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी स्पर्धेत सातत्याने धावा करणाऱ्या इशानचा दुसऱ्या ट्वेंटी-२०त जलवा दिसला. देशांतर्गत क्रिकेटमधील फॉर्म पाहूनच त्याची भारतीय संघात निवड झाली आणि ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धा गाजवण्यासाठी तो सज्ज झालाय. तिलक वर्माच्या अनुपस्थितीत मालिकेत मिळालेल्या संधीचं सोनं करणारी ही खेळी ठरली..पॉवर प्लेमध्ये भारतासाठी सर्वोत्तम धावा५८ - अभिषेक शर्मा वि. इंग्लंड, २०२५५६ - इशान किशन वि. न्यूझीलंड, २०२६५३ - यशस्वी जैस्वाल वि. ऑस्ट्रेलिया, २०२३५२ - अभिषेक शर्मा वि. श्रीलंका, २०२५५१ - रोहित शर्मा वि. ऑस्ट्रेलिया, २०२४ .सूर्यानेही हात मोकळे करताना ९व्या षटकात ४,४,४,४,६,२ अशा २५ धावा चोपल्या आणि संघाला ९ षटकांत २ बाद १२८ धावांपर्यंत पोहोचवले. सूर्या व इशान यांनी ४३ चेंडूंत शतकी भागीदारी पूर्ण केली. पण, पुढच्याच षटकात ही जोडी तुटली. इशान ३२ चेंडूंत ११ चौकार व ४ षटकारांसह ७६ धावांवर झेलबाद झाला. इश सोढीने ही विकेट घेतली व सूर्यासोबत इशानची ४९ चेंडूंत १२२ धावांची भागीदारी संपुष्टात आणली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.