Prasidh Krishna replaces Akash Deep as concussion substitute: भारताच्या पहिल्या डावात फलंदाजी करताना न्यूझीलंडचा वेगवान गोलंदाज काइल जेमिसनने टाकलेल्या बाऊन्सरचा चेंडू आकाश दीपच्या हेल्मेटवर दोनदा आदळला. एकाच षटकात त्याला दोनदा चेंडू लागला. दुखापत झाल्यानंतरही आकाश दीपने फलंदाजी सुरू ठेवली होती. त्याने ध्रुव जुरेलसोबत महत्त्वपूर्ण भागीदारी केली आणि भारताला फॉलोऑन टाळण्यास मदत केली. मात्र, पुढील सामन्यातील सहभागासाठी तो उपलब्ध राहणार नसल्याचे स्पष्ट झाले..संयम, चिकाटी अन् जिद्द काय असते हे ध्रुव जुरेलने आज दाखवून दिले. क्राइस्टचर्चच्या मैदानावर ३५६ धावांचा पाठलाग करताना भारताने ११७ धावांत ७ फलंदाज गमावले... अशा परिस्थितीत फॉलो ऑनचे भूत मानगुटीवर बसेल, अशी भिती सतावत होती. पण, ध्रुव मैदानावर शड्डू ठोकून उभा राहिला. त्याने सुरुवातीला आकाश दीपसोबत ७४ चेंडूंत ४६ धावांची भागीदारी करून पडझड थाबंवली. कायले जेमिन्सन, मॅट हेन्री, नॅथन स्मिथ व जेकब डफी हे विकेट मिळत नाही, म्हणून भारतीय फलंदाजांच्या शरीरावर मारा करू लागले....हेल्मेटवर दोन बाऊन्सर आदळूनही आकाश मैदानावर उभा राहिला आणि ५२ चेंडूंत २९ धावांचे योगदान दिले. आकाशचा खेळ पाहून गुरनूर ब्रारही चिकाटीने खेळला. त्याने ४६ चेंडूंत १० धावा करताना ध्रुवसोबत नवव्या विकेटसाठी १२३ चेंडूंत ६४ धावा जोडल्या. जसप्रीत बुमराह व ध्रुव यांनीही दहाव्या विकेटसाठी ३४ चेंडूंत १९ धावा केल्या. बऱ्याच प्रयत्नानंतर जेमिन्सनला अखेर ध्रुवची विकेट मिळवता आली. ध्रुव १७० चेंडूंत १४ चौकारांसह ८८ धावांवर झेलबाद झाला. भारताने ७ बाद ११७ धावांवरून २४६ धावांपर्यंत पुनरागमन केले. .आकाश दीपच्या जागी प्रसिद्ध कृष्णाला Concussion Substitute म्हणून खेळण्याची परवानगी देण्यात आली. विशेष म्हणजे मोहम्मद सिराजला या संधीसाठी निवडण्यात आले नाही. त्यामुळे सिराजला पुन्हा एकदा संधीपासून वंचित राहावे लागले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.WHAT IS THE CONCUSSION SUBSTITUTE RULE IN TEST CRICKET?कसोटी क्रिकेटमध्ये एखाद्या खेळाडूला खेळताना डोक्याला किंवा मानेला मार लागल्यास आणि कन्कशन (मेंदूला तात्पुरता धक्का बसणे) झाल्याचे किंवा तशी शक्यता असल्याचे वैद्यकीय तपासणीत स्पष्ट झाल्यास, त्या खेळाडूच्या जागी दुसऱ्या बदली खेळाडूला मैदानात उतरवण्याची परवानगी देणारा नियम म्हणजे कन्कशन सबस्टिट्यूटनियम.हा नियम आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) २०१९ मध्ये लागू केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.