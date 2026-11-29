India vs New Zealand 2nd Test Day 3 Marathi Cricket News: ध्रुव जुरेलने पुन्हा एकदा त्याचे महत्त्व दाखवून दिले. अडचणीत सापडलेल्या भारतीय संघावर फॉलो ऑनचे संकट असताना ध्रुव मैदानावर ( Dhruv Jurel) शड्डू ठोकून उभा राहिला. न्यूझीलंडने तिसऱ्या दिवसाच्या दुसऱ्याच षटकात भारताला सातवा धक्का दिला आणि त्यानंतर फॉलो ऑन देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. पण, यष्टिरक्षक-फलंदाजाने तळाच्या गोलंदाजांना सोबतीला घेतले आणि संघावरील फॉलो ऑनचे संकट दूर केले. त्याने आठव्या व नवव्या विकेटसाठी अनुक्रमे आकाश दीपसह ४६ व गुरनूर ब्रारसोबत ६४ धावांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी केली. .तिसऱ्या दिवसाच्या दुसऱ्याच षटकात विकेट पडल्याने भारतीय संघ ७ बाद ११७ असा आणखी अडचणीत सापडला. पण, ध्रुव जुरेलने पुन्हा एकदा संकटमोचकाची भूमिका पार पडली. त्याने तळाचे गोलंदाज आकाश दीप व गुरनूर ब्रार यांना सोबत घेताना न्यूझीलंडच्या ३५६ धावांचा पाठलाग करताना फॉलो ऑन टाळला. आकाशसह त्याने आठव्या विकेटसाठी ७४ चेंडूंत ४६ धावांची भागीदारी केली. ही या सामन्यातील भारतासाठीची सर्वोत्तम भागीदारी ठरली. पण, या भागीदारीत आकाशचा ( २९) खूप मोठा वाटा होता.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.India Probable ODI Squad for Sri Lanka Series: मोहम्मद सिराज बाकावरच, जसप्रीत बुमराहला विश्रांती? श्रीलंकाविरुद्ध कशी असेल भारताची वन डे टीम? लवकरच घोषणा.कायले जेमिन्सनचे दोन बाऊन्सर हेल्मेटवर आदळूनही आकाश मैदानावर उभा राहिला. त्यानंतर आलेल्या गुरनूरला सोबत घेऊन ध्रुवने संघाला दोनशेपार पोहोचवले. ध्रुवने १०० चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि लंच ब्रेकपर्यंत त्याने संघाची धावसंख्या ८ बाद २०६ धावांपर्यंत पोहोचवली. तिसऱ्या दिवसाच्या पहिल्या सत्रात भारताने ९० धावा जोडून दोन विकेट्स गमावल्या. दुसऱ्या सत्रातील पहिलाच चेंडू गुरनूरच्या मानेवर जोरार आदळला आणि वातावरणात अचानक गंभीर स्वरूप आले..India Probable T20I Squad for SL Series: संजू सॅमसन OUT, अभिषेक शर्मा- वैभव सूर्यवंशी नवीन ओपनिंग जोडी? श्रीलंकेविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेसाठी भारताच्या संघात उलथापालथ.गुरनूर त्यानंतरही मैदानावर उभा राहिला आणि त्याने ध्रुवसोबत नवव्या विकेटसाठी १२४ चेंडूंत ६४ धावांची भागीदारी करताना १० ( ४६ चेंडू) धावांचे योगदान दिले. जेमिन्सनचा इनस्विंग चेंडू सोडण्याचा फटका गुरनूरला बसला आणि त्याचा त्रिफळा उडाला. जुरेल न्यूझीलंडमध्ये सातव्या किंवा त्याखालील क्रमांकावर फलंदाजी करताना दोन कसोटी अर्धशतके करणारा तिसरा भारतीय ठरला. यापूर्वी किरण मोरे आणि महेंद्रसिंग धोनीने असा पराक्रम केला आहे. जुरेल १७० चेंडूंत ८८ धावांवर बाद झाल्याने भारताचा डाव २४६ धावांवर गडगडला. न्यूझीलंडने पहिल्या डावात ११० धावांची आघाडी घेतली. जेमिन्ससने चार विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.