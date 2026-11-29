India vs New Zealand 2nd Test Day 3 Marathi Cricket News: ध्रुव जुरेलने ( Dhruv Jurel) भारत-न्यूझीलंड दुसऱ्या कसोटीचा तिसरा दिवस गाजवला. ध्रुवने तळाच्या फलंदाजांना सोबत घेऊन भारताची पिछाडी २४० वरून ११० एवढी कमी केली आणि सामन्यात रंगत आणली. न्यूझीलंडला दुसऱ्या डावात २२ धावांवर धक्का देताना जसप्रीत बुमराहने ( Jasprit Bumrah) ५० षटकांचा विकेटचा दुष्काळ संपवला. .भारतीय संघाने दुसऱ्या कसोटीत ७ बाद ११७ धावांवरून २४६ धावांपर्यंत मजल मारली. ध्रुव जुरेलने संयम, चिकाटी अन् जिद्द काय असते हे दाखवून दिले. क्राइस्टचर्चच्या मैदानावर ३५६ धावांचा पाठलाग करताना भारतावर फॉलो ऑनचे संकट ओढावताना दिसत होते. पण, ध्रुव मैदानावर शड्डू ठोकून उभा राहिला आणि त्याने १७० चेंडूंत १४ चौकारांसह ८८ धावांची दमदार खेळी केली. त्याने आठव्या विकेटसाठी आकाश दीपसोबत ७४ चेंडूंत ४६ धावांची भागीदारी करून पडझड थाबंवली. आकाश ५२ चेंडूंत २९ धावांचे योगदान दिले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 2nd Test Live: आकाश दीपची सामन्यातून माघार... टीम इंडियाने Live मॅचमध्ये बदलला संघ; मोहम्मद सिराजला पुन्हा ठेंगा, मग कोणाला दिली संधी?.ध्रुव व गुरनूर ब्रार ( ४६ चेंडूंत १० धावा) नवव्या विकेटसाठी १२३ चेंडूंत ६४ धावा जोडल्या. जसप्रीत बुमराह व ध्रुव यांनीही दहाव्या विकेटसाठी ३४ चेंडूंत १९ धावा केल्या. न्यूझीलंडने पहिल्या डावात ११० धावांची आघाडी घेतली. जेमिन्सनने चार विकेट्स घेतल्या, तर हेन्री, स्मिथ व डफी यांनी दोन बळी टिपले. जेमिन्सनच्या बाऊन्सरमुळे आकाश दीपला कन्कशन सबस्टीट्यूड करावे लागले. त्याच्या जागी प्रसिद्ध कृष्णाला खेळवण्याचा संघ व्यवस्थापनाने निर्णय घेतला. यावेळी पुन्हा एकदा मोहम्मद सिराजला डावलण्याचा मुद्दा चर्चेत आला..ध्रुव जुरेलने न्यूझीलंडमध्ये सातव्या किंवा त्याखालील क्रमांकावर फलंदाजी करताना १९८१ चा सय्यद किरमाणी यांचा विक्रम मोडला. दुसरीकडे जसप्रीत बुमराहने ५० षटकांनंतर टॉम लॅथमला बाद करत भारताला पहिले यश मिळवून दिले. जसप्रीतला पहिल्या डावात २६ षटकं फेकूनही विकेट मिळाली नव्हती आणि ही मालिका यापूर्वीच्या कसोटीतही दिसली होती. त्यामुळे या पहिल्या विकेटने जसप्रीतचा आत्मविश्वास वाढला. त्याने किवींना २२ धावांवर पहिला धक्का दिला..Highest scores from No.7 or lower for IND in NZ११८- अजिंक्य रहाणे, वेलिंग्टन, २०१४८८- ध्रुव जुरेल, क्राइस्टचर्च, २०२६७८ - सय्यद किरमाणी, ऑकलंड, १९८१७८ - ध्रुव जुरेल, वेलिंग्टन, २०२६७६ - जवागल श्रीनाथ, हॅमिल्टन, १९९९Highest 9th/10th wicket stands for India in New Zealand१०५ - सय्यद किरमाणी आणि शिवलाल यादव - ऑकलंड, १९८१८६ - मोहम्मद अझरुद्दीन आणि अतुल वासन - ऑकलंड, १९९०६४ - ध्रुव जुरेल आणि गुरनूर ब्रार - क्राइस्टचर्च, २०२६६१ - राहुल द्रविड आणि व्यंकटेश प्रसाद - हॅमिल्टन, १९९८-९९५८ - मोहम्मद अझरुद्दीन आणि व्यंकटेश प्रसाद - वेलिंग्टन, १९९८-९९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.