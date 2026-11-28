New Zealand vs India, 2nd Test Marathi Live Score : आकाश दीपच्या भेदक माऱ्यासमोर किवी फलंदाजांनी दुसऱ्या दिवशी हार पत्करली होती, परंतु भारतीय क्षेत्ररक्षकांनीच त्याला ठेंगा दाखवला. एक नव्हे तर तीन सोपे झेल भारतीय खेळाडूंकडून सुटले. देवदत्त पडिक्कलने ( Devdutta Padikkal) स्लिपमध्ये सोपा झेल टाकला आणि गुरनूर ब्रारनेही न्यूझीलंडचा सेट फलंदाज टॉम ब्लंडलचा झेल सोडून भारताच्या अडचणी वाढवल्या होत्या. .टॉम लॅथमच्या ५९ धावांच्या खेळीला डेव्हॉन कॉनवे ( ३१) व हेन्री निकोल्स ( १६) यांची साथ मिळाली. पण, आकाश दीपने महत्त्वाचा काटा काढला. डॅरिल मिचेल ( ३१) व टॉम ब्लंडल ही जोडी मैदानावर उभी राहिली आणि पाचव्या विकेटसाठी ७४ धावांची भागीदारी केली. त्यानंतर किवींच्या प्रत्येक विकेटने योगदान दिले. ब्लंडल व फिलिप्स यांनी ४४ धावांची भागीदारी करताना पहिल्या दिवशी संघाची पडझड थांबवली.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.दुसऱ्या दिवसाच्या पहिल्या सत्रात भारताने तीन विकेट्स मिळवल्या, परंतु २४ षटकांत ८४ धावांची खैरातही वाटली. ब्लंडल व नॅथम स्मिथ ( २६) यांनी ४४, ब्लंडल व कायल जेमिन्सन ( १९) यांनी ३३ धावांची भागीदारी करून संघाला तीनशेपार पोहोचवले. आकाश दीपच्या षटकात आणखी एक सोपा झेल टाकला गेला. यावेळी टॉम ब्लंडलचा ( ८५) झेल गुरनूर ब्रारने सोडला आणि शुभमन गिलने डोक्यावर हात लावला..Vaibhav Sooryavanshi Next Match : आशिया चषक स्पर्धेतील आव्हान संपलं, आता वैभव सूर्यवंशी कधी व कुठे खेळताना दिसणार? जाणून घ्या टीम इंडियाचं पुढील वेळापत्रक.ब्लंडलची एकाग्रता भंग करण्यासाठी गुरनूर ब्रार शाब्दिक बाचाबाची करताना दिसला आणि त्याचा फायदा झालेला दिसला. ब्लंडल २११ चेंडूंत १० चौकारांच्या मदतीने ८९ धावांवर बाद झाला. गुरनूरच्या चेंडूवर आकाश दीपने झेल टिपला. आकाशने डावातील पाचवी विकेट घेऊन न्यूझीलंडचा पहिला डाव ३५६ धावांवर गुंडाळला. गुरनूर ब्रार व अंशुल कंबोज यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.