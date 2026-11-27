New Zealand vs India, 2nd Test Marathi Live Score : भारताने ट्वेंटी-२० मालिका ३-२, वन डे मालिका ३-१ ने जिंकली आणि आता, कसोटी मालिका खिशात टाकण्याची वेळ आली आहे. वेलिंग्टन कसोटीमध्ये वर्चस्व गाजवल्यानंतर भारत मोठ्या आत्मविश्वासाने क्राईस्टचर्च येथे उतरेल. विशेष म्हणजे, गेल्या १० वर्षांत केवळ दोनच २ सामन्यांच्या कसोटी मालिका ०-० अशा बरोबरीत संपल्या आहेत. २०२२-२३ मध्ये न्यूझीलंडची पाकिस्तानमधील मालिका आणि २०२१ मध्ये श्रीलंकेचा वेस्ट इंडिज दौरा ०-० असा सुटला होता. पण, दुसऱ्या कसोटीत भारतीय संघ प्लेइंग इलेव्हनमध्ये काय बदल करतो याची उत्सुकता होती..What happened in Wellington?भारताने गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि पहिल्याच सत्रात चार बळी घेत यजमानांना ७०/५ अशा स्थितीत आणून लगेचच प्रभाव पाडला. पण, हेन्री निकोल्सने नाबाद १७५ धावा आणि ग्लेन फिलिप्सने कारकिर्दीतील सर्वोत्तम ११८ धावांचे योगदान देत न्यूझीलंडला ३६८ धावांच्या सन्मानजनक धावसंख्येपर्यंत पोहोचण्यास मदत केली. प्रत्युत्तरात, भारताने दोन शतके आणि चार अर्धशतकांच्या जोरावर तब्बल ७२० धावा उभारल्या. न्यूझीलंडने १२० षटकं खेळून काढताना सामना ड्रॉ राखला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 2nd Test Weather Update: भारत-न्यूझीलंड मॅच पाहण्यासाठी पहाटे उठण्यापूर्वी हे नक्की वाचा... Christchurch मधून Live अपडेट्स; नेमकं काय घडणार? .What happens in Christchurch?हॅगली ओव्हलवर १५ कसोटी सामने खेळले गेले असून, त्यापैकी १३ सामन्यांचे निकाल स्पष्ट लागले आहेत. इतर दोन सामने अनिर्णित राहिले आणि दोन्ही सामने संस्मरणीय होते. २०१८ मध्ये, न्यूझीलंडचे आठव्या आणि नवव्या क्रमांकाचे फलंदाज इश सोधी आणि नील वॅगनर यांनी अनुक्रमे २०० आणि १०७ चेंडू खेळून इंग्लंडविरुद्धचा सामना ड्रॉ राखला. २०२५ मध्ये, पाहुण्या वेस्ट इंडिज संघाने आणखी एक उल्लेखनीय सामना अनिर्णित राखला. ५३१ धावांचे लक्ष्य गाठताना चौथ्या दिवसाच्या दुसऱ्या सत्रात त्यांची अवस्था ७२/४ अशी झाली होती. तथापि, शे होप (२३४ चेंडूंत ४० धावा), जस्टीन ग्रीव्ह्स ( ३८८ चेंडूंत नाबाद २०२ धावा) आणि केमार रोच ( २३३ चेंडूंत नाबाद ५८ धावा) यांनी ६ बाद ४५७ धावा करून सामना ड्रॉ राखला..India have won the toss and have opted to fieldदुसऱ्या कसोटीतही भारताचा कर्णधार शुभमन गिल याने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. आजच्या सामन्यात मोहम्मद सिराज व रवींद्र जडेजा यांना संधी मिळेल असे वाटले होते. पण, कर्णधार व संघ व्यवस्थापन यांनी दोन्ही अनुभवी खेळाडूंना बाहेरच ठेवले. मात्र, गुरनूर ब्रार याला प्रसिद्ध कृष्णाच्या जागी घेताना कसोटी पदार्पणाची संधी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.