New Zealand vs India, 2nd Test Marathi Live Score : जसप्रीत बुमराहने ( Jasprit Bumrah) पहिल्याच षटकात न्यूझीलंडचा कर्णधार टॉम लॅथमला हलकासा हृदयविकाराचा झटका दिला होता. जसप्रीतच्या अप्रतिम चेंडूवर लॅथम पायचीत झाला आणि मैदानावरील अम्पायरनेही OUT असा सिग्नल दिला. पण, त्यानंतर DRS चा खेळ झाला आणि त्यातही चेंडू यष्टींवर आदळत असल्याचे स्पष्ट दिसत होते. असे असूनही लॅथमला नाबाद दिले गेले आणि भारतीय चाहत्यांचे चेहरे पडले..भारताने गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि प्लेइंग इलेव्हनमध्ये गुरनूर ब्रारला पदार्पणाची संधी दिली. मोहम्मद सिराज व रवींद्र जडेजा, हे अनुभवी खेळाडू आजही बाकावरच बसून राहिले. प्रसिद्ध कृष्णा याच्या जागी गुरनूर ब्रार आला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 2nd Test Live: यशस्वी जैस्वालचा वर्ल्ड रेकॉर्ड; सचिन तेंडुलकरला मागे सोडले, ३२ वर्ष जून्या अचंबित करणाऱ्या विक्रमाशी बरोबरी.टॉम लॅथम LBW पण...जसप्रीत बुमराहने टाकलेल्या पाचव्या चेंडूवर टॉम लॅथमला पायचीत (LBW) घोषित करण्यात आलं होतं, त्याने सलामीचा सहकारी डेव्हॉन कॉनवे याच्याशी चर्चा केली आणि लगेच रिव्ह्यू घेतला. पावले न हलवता फ्लिक करण्याच्या प्रयत्नात लॅथमच्या पुढच्या पॅडला बुमराहचा फुल लेंथवर आत येणारा चेंडू लागला. 'SONIC' वर कोणतीही इनसाइड एज नसल्याचं स्पष्ट झालं आणि सर्वांची नजर बॉल-ट्रॅकिंगकडे होती.बॉल ट्रॅकिंगकडे पाहिल्यावर चेंडू किंचित लेग स्टंपच्या बाहेर टप्पा पडल्याचं दिसून आला. बॉल-ट्रॅकिंगमध्ये चेंडू लेग स्टंपला आदळत असल्याचे दिसत असले तरी ball pitching outside leg stump मुळे न्यूझीलंडच्या कर्णधाराचा रिव्ह्यू यशस्वी ठरला..ball pitching outside leg stump ruleगोलंदाजाने टाकलेला चेंडू लेग स्टंपच्या रेषेच्या बाहेर टप्पा पडला, तर चेंडू पुढे जाऊन स्टंपला आदळत असला तरी फलंदाजाला LBW बाद दिले जात नाही. नियमाप्रमाणे, चेंडूचा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त भाग लेग स्टंपच्या आत पडणे आवश्यक असते. जर चेंडूचा बहुतांश किंवा संपूर्ण भाग लेग स्टंपच्या बाहेर टप्पा पडला असेल, तर 'Pitching Outside Leg' ठरवून मूळ निर्णय बदलला जातो आणि फलंदाजाला नाबाद घोषित केलं जातं..हा नियम का बनवला गेला?लेग स्टंपच्या बाहेर पडणाऱ्या चेंडूवरही LBW मिळू लागला, तर गोलंदाज लेग साईडवरून गोलंदाजी करून फलंदाजाच्या पायावर चेंडू टाकतील. त्यामुळे फलंदाजाला लेग साईडवर चेंडू खेळण्याची मोकळीक मिळावी आणि खेळ समतोल राहावा, हा या नियमामागचा मुख्य उद्देश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.