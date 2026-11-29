India vs New Zealand 2nd Test Day 3 Marathi Cricket News: जसप्रीत बुमराहने अखेर कसोटी क्रिकेटमध्ये २९२ चेंडूंतर पहिली विकेट मिळवली. न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीत जस्सीने पाच विकेट्स घेतल्या, पण दुसऱ्या डावातील पहिल्या षटकात टॉम लॅथमच्या विकेटनंतर त्याला पुढील विकेटसाठी दुसऱ्या कसोटीच्या दुसऱ्या डावाची प्रतीक्षा पाहावी लागली. जवळपास ५० षटकानंतर त्याला ही विकेट मिळाली. क्राइस्टचर्च कसोटीत पहिल्या डावात २६ षटकांत त्याची पाटी कोरी राहिलेली, पण रविवारी त्याने किवींना दोन धक्के दिले. विकेट मिळाल्याचा आनंद जस्सी लपवू शकला नाही आणि तो चक्क नाचताना दिसला..भारत-न्यूझीलंड दुसऱ्या कसोटीचा निकाल हा यजमानांच्या बाजूने लागेल असे दिसत असताना ध्रुव जुरेलने ( Dhruv Jurel) सामन्याला कलाटणी दिली. त्याने भारतीय संघाला ७ बाद ११७ अशा दयनीय अवस्थेतून २४६ धावांपर्यंत पोहोचवले. ध्रुवने १७० चेंडूंचा सामना करताना ८८ धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली. शिवाय त्याने आकाश दीप ( २९) व गुरनूर ब्रार ( १०) यांच्यासोबत अनुक्रमे आठव्या व नवव्या विकेटसाठी ४६ व ६४ धावांची भागीदारी केली. जसप्रीत बुमराहसह त्याने १९ धावा जोडल्या. कायले जेमिसन्सनच्या ४, मॅट हेन्री, जेकब डफी व नॅथन स्मिथ यांच्या प्रत्येकी २ विकेट्सने न्यूझीलंडला ११० धावांची आघाडी मिळवून दिली..IND vs NZ 2nd Test Live: ध्रुव जुरेलने १९८१ सालचा विक्रम मोडला; ५० षटकानंतर जसप्रीत बुमराहला पहिली विकेट... Video.पहिल्या डावात ३५६ धावांच्या खेळीत अर्धशतक झळकावणारा टॉम लॅथम दुसऱ्या डावात ८ धावावर बाद झाला. जसप्रीत बुमराहच्या चेंडूने बॅटची कड घेत यष्टिंचा वेध घेतला. जवळपास २९२ चेंडूंनंतर जसप्रीतला कसोटीत विकेट मिळाली. यापूर्वी २०२१ मध्ये २८५ चेंडूनंतर त्याने पहिली विकेट गेतली होती, तर २०१८ मध्ये त्याला २५३ चेंडू विकेटसाठी प्रतीक्षा पाहावी लागली होती. सूर सापडलेल्या जस्सीने किवींना दुसरा धक्का देताना हेन्री निकोल्सचा ( २२) स्वतःच्याच गोलंदाजीवर सुरेख रिटर्न झेल टिपला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.६३ धावांवर दोन फलंदाज गमावूनही न्यूझीलंडने सामन्यावर पकड बनवली आहे. डेव्हॉन कॉनवे ४९ व रचिन रवींद्र ६ धावांवर खेळत आहेत. हे वृत्त लिहिले तेव्हा न्यूझीलंडने २ बाद ८६ धावा करून आपली आघाडी १९६ धावापर्यंत वाढवली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.