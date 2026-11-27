New Zealand vs India, 2nd Test Marathi Live Score : भारत-न्यूझीलंड यांच्यातल्या दुसऱ्या कसोटीच्या पहिल्या दिवसाचे पहिले सत्र यजमानांच्या नावावर राहिले. जसप्रीत बुमराहने पहिल्याच षटकात कर्णधार टॉम लॅथमला पायचीत पकडले होते, परंतु तिसऱ्या अम्पयारने त्याला नाबाद ठरवले.. त्यानंतर आकाश दीपने ( Aakash Deep ) अचूक टप्प्यावर मारा करून किवी फलंदाजांना अडचणीत आणले. त्याने लॅथमची विकेटही मिळवून दिली होती, परंतु लोकेश राहुलने ( KL Rahul) चूक केली आणि तिच आता महागात पडताना दिसतेय. अंशुल कंबोजला टार्गेट केले गेले, तर पदार्पणवीर गुरनूर ब्रार ( Gurnoor Brar) फार उशीरा गोलंदाजीला आणल्याने चर्चा रंगली. मोहम्मद सिराजला पुन्हा वगळल्याने हर्षा भोगले, सुनील गावस्कर, मोहम्मद कैफ यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. .शुभमन गिलचा प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय जसप्रीत बुमराहने पहिल्याच षटकात यशस्वी ठरवला होता. पण, चेंडू pitching outside leg stump असल्याने टॉम लॅथमला बाद दिलेला निर्णय बदलावा लागला. जीवदान मिळाल्यानंतर लॅथम सावध झाला आणि चतुराईने धावा जोडायला सुरुवात केली. प्रसिद्ध कृष्णाच्या जागी गुरनूर ब्रारला संधी मिळाली आणि जसप्रीत बुमराहने त्याला पदार्पणाची कॅप दिली. जस्सी व अंशुल कंबोज यांनी डावाची सुरूवात करताना किवी फलंदाजांना रोखले होते. नवव्या षटकात आकाश दीपला गोलंदाजीला आणले गेले आणि त्याच्या दोन अप्रतिम इनस्विंग चेंडूंनी डेव्हॉन कॉनवेला थक्क केले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 2nd Test Live: स्टम्प उडतोय, स्पष्ट दिसतंय... तरीही टॉम लॅथमला अम्पायरने वाचवले; जसप्रीत बुमराहने पाचव्या चेंडूवर दिलेला धक्का, मग काय घडलं?.Most runs for New Zealand in Testsटॉम लॅथमने २० धावांचा टप्पा ओलांडल्यानंतर न्यूझीलंडसाठी कसोटीत सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये चौथे स्थान पटकावले. त्याने ९७ सामन्यांत आतापर्यंत ६४५४ धावा करून माजी स्फोटक फलंदाज ब्रेंडन मॅक्युलम ( ६४५३) याला मागे सोडले. न्यूझीलंडसाठी केन विलियम्सन याने ११० कसोटीत सर्वाधिक ९५१५ धावा केल्या आहेत. त्यात ३३ शतकं व ३८ अर्धशतकं आहेत. त्यानंतर रॉस टेलर ( ७६८३) व स्टीफन फ्लेमिंग ( ७१७२) यांचा क्रमांक येतो. मार्टीन क्रो ५४४४ धावांसह पाचव्या स्थानावर आहे..KL Rahul drops Tom Latham catchपहिल्या सत्रातील १५ व्या षटकात आकाश दीपच्या गोलंदाजीवर टॉम लॅथमच्या बॅटचा एज लागून चेंडू दुसऱ्या स्लिपच्या दिशेने उडाला होता. लोकेश राहुल हा झेल सहज टिपेल असे वाटले होते, परंतु सोपा झेल राहुलकडून सुटला. यानंतर लॅथम आणखी सावध झाला आणि कॉनवेसह त्याने न्यूझीलंडच्या डावाला मजबूती मिळवून दिली. सत्रातील शेवटच्या चेंडूवर गुरनूर ब्रारने भारताला पहिले यश मिळवून देताना कॉनवेला ( ३१) पायचीत केले. किवींनी १ बाद ७७ धावा केल्या आमि लॅथम ४२ धावांवर खेळत होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.