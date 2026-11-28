New Zealand vs India, 2nd Test Marathi Live Score : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील दुसऱ्या कसोटी सामन्यात शुभमन गिलचा संघ संकटात सापडला आहे. पहिल्याच षटकात यशस्वी जैस्वाल माघारी परतल्यानंतर देवदत्त पडिक्कल व शुभमग गिल यांनीही निराश केले. रिषभ पंतने ( Rishabh Pant ) ऐतिहासिक विक्रम आपल्या नावावर करून थोडासा धीर दिला, परंतु त्याने घाईघाईत विकेट गमावली आणि भारताच्या अडचणी आणखी वाढल्या..भारतीय क्षेत्ररक्षकांच्या चुकांचा पुरेपूर फायदा टॉम ब्लंडलने उचलला... देवदत्त पडिक्कल, गुरनूर ब्रार यांनी अगदी सोपे झेल टाकले. काल लोकेश राहुलने सोडलेल्या झेलनंतर टॉम लॅथमने ५९ धावांची खेळी केली होती. आज ब्लंडलने एकहाती किल्ला लढवला आणि २११ चेंडूंत १० चौकारांसह ८९ धावांची खेळी केली. न्यूझीलंडचा पहिला डाव ३५६ धावांवर गुंडाळण्यात आकाश दीपच्या पाच विकेट्सचा महत्त्वाचा वाटा ठरला. त्याला गुरनूर व अंशुल कंबोज यांनी प्रत्येकी २ बळी टिपून साथ दिली.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 2nd Test Live: भारतीय खेळाडूंची झेल सोडण्याची स्पर्धा, गुरनूर ब्रार अन् टॉम ब्लंडल यांच्यात राडा; आकाश दीपच्या ५ विकेट्स, दुसऱ्या दिवशी बरंच काही घडलं... Video.न्यूझीलंडसाठी डेव्हॉन कॉनवे ( ३१) व लॅथम यांची ७७ धावांची, डॅरिलम मिचेल ( ३१ ) व ब्लंडल यांची ७४, ब्लंडल व ग्लेन फिलिप्स ( ३६) यांची ६३ व ब्लंडल व नॅथन स्मिथ ( २६) यांची ४४ धावांची भागीदारी निर्णायक ठरली. ब्लंडल व कायले जेमिन्सन यांनी झटपट ३३ धावा जोडल्या. पण, भारताला अपेक्षित सुरुवात मिळाली नाही. मॅट हेन्रीने पहिल्याच षटकात यशस्वी जैस्वालचा त्रिफळा उडवला. पाय अन् बॅट यांच्यातला ताळमेळ साधण्यापूर्वीच चेंडूने यष्टिंचा वेध घेतला..देवदत्त पडिक्कलने चांगले फटके मारून २० चेंडूंत २१ धावा जोडल्या, परंतु कायले जेमिन्सनने त्याला यष्टिरक्षकाच्या हाती झेल देण्यास भाग पाडले. शुभमन गिललाही ( १७) याच प्रकाने जेमिन्सनने माघारी पाठवून किवींना ५९ धावांत तिसरे यश मिळवून दिले. आक्रमक भूमिकेत असलेल्या रिषभ पंतने २६ चेंडूंनंतर पहिली धाव घेतली आणि नंतर षटकार खेचला. या षटकारासह तो जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धा WTC इतिहासात सर्वाधिक ८९ षटकार खेचणारा खेळाडू ठरला. त्याने बेन स्टोक्सचा ( ८८) विक्रम मोडला. पण, पुन्हा एक मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात तो ( २३ ) जेकब डफीच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. भारताने ९६ धावांवर चौथा फलंदाज गमावला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.