Christchurch weather forecast for India vs New Zealand 2nd Test: भारतीय खेळाडूंनी क्राईस्टचर्च कसोटीपूर्वी ऑप्शनल सराव सत्र पार पडले. जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अंशूल कंबोज आणि आकाश दीप यांनी सराव सत्रात सहभाग घेतला नाही. पण, गुरनूर ब्रार व मोहम्मद सिराज हे घाम गाळताना दिसले. न्यूझीलंडविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीत भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल पाहायला मिळेल हे निश्चित आहे. पण, तो बदल नेमका काय असेल हे उद्या पहाटेच कळेच. मात्र, पहाटे मॅच पाहायला उठण्यापूर्वी क्राईस्टचर्च येथून महत्त्वाचे अपडेट्स समोर आले आहेत..खेळपट्टीचा अंदाज...गुरूवारी खराब हवामानामुळे न्यूझीलंड संघाला सकाळचे सराव सत्र रद्द करावे लागले, तर भारतीय संघाने इनडोअर सरावाने आपल्या सरावाला सुरुवात केली. दुपारी २ नंतर पाऊस थांबल्याने भारताला हॅगली ओव्हलच्या मैदानाबाहेरील नेट्समध्ये चांगला सराव करण्याची संधी मिळाली. महत्त्वाचे म्हणजे, त्यांना खेळपट्टीचा प्रत्यक्ष आढावा घेता आला. खेळपट्टीवर नेहमीप्रमाणे गवताचा चांगला थर दिसून येत आणि त्यामुळे खेळपट्टीबाबत कोणतेही ठोस भाकीत करण्याचे क्युरेटर जेडेन टोहिल यांनी टाळले. गेल्या वर्षी वेस्ट इंडिजविरुद्धचा कसोटी सामना पाचव्या दिवसापर्यंत रंगला होता आणि हा सामनाही तसाच शेवटपर्यंत रंगेल, असा विश्वास टोहिल यांनी व्यक्त केला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Did you know?न्यूझीलंडने मागील ९ कसोटी पैकी ६ मध्ये भारताविरुद्ध विजय मिळवला आहेक्राईस्टचर्च येथे पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या २९१ एवढी आहे, तर दुसऱ्या डावात ३४३, तिसऱ्या डावात २७२ व चौथअया डावात २४८ अशा सरासरी धावा आहेत.भारताने क्राईस्टचर्च येथे एकमेव कसोटी २०२० मध्ये खेळला होता आणि त्याात त्यांना हार पत्करावी लागली होती..India WTC Final Qualification Scenarios: टीम इंडियाची झोप उडाली... IND vs NZ दुसरी कसोटी अनिर्णित किंवा पराभूत झाल्यास काय? WTC Final साठी कसं असेल समीकरण?.Hagley Oval weather report for November 27 to December 1हवामानाच्या ताज्या अंदाजानुसार पहिल्या तीन दिवसांत पावसाची शक्यता अत्यंत कमी असून, चौथ्या दिवशीही हवामान अनुकूल राहण्याचा अंदाज आहे. मात्र, पाचव्या दिवशी हलक्या पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे भारत-न्यूझीलंड कसोटीचे पाचही दिवस विनाअडथळा पार पडणार का, याकडे चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.