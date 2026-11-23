Where to watch India vs New Zealand 2nd Test live? भारतीय संघाला वेलिंग्टनवर १९६८ पासून कसोटी सामना जिंकता आलेला नाही. वेलिंग्टन भारतासाठी नेहमी अनलकी राहिला आहे. २००९ मध्ये विजयापासून आपण दोन विकेट्स दूर राहिलो होतो. त्यानंतर २०१४ मध्ये न्यूझीलंडने ५ बाद ९४ वरून ८ बाद ६८० धावांवर डाव घोषित केला, या सामन्यात विराटने ब्रेंडन मॅक्युलमने झेल टाकला होता आणि आता भारताला पाच विकेट्समुळे विजयाने हुलकावणी दिली. भारतीय संघाने विजयाची संधी गमावल्यानंतर जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलचे गणित बिघडले आहे आणि आता दुसऱ्या कसोटीत विजयाशिवाय आपल्याकडे पर्याय राहिलेला नाही. अशा परिस्थिती IND vs NZ 2nd Test कुठे होणार, किती वाजता पाहता येणार आणि कुठे Live दिसणार? .IND vs NZ भारताने पहिल्या डावात ७२० धावा उभ्या केल्यानंतर विजय निश्चितच मिळेल असे वाटले होते. पण, झेल सोडणे, रन आऊटची संधी गमावणे, या चुका महागात पडल्या. ग्लेन फिलिप्स व डॅरिल मिचेल यांनी न्यूझीलंडचा डाव सावरला आणि ५ बाद २३९ धावा करून सामना ड्रॉ राखला. बेसिन रिझर्व्हवरील २०१५ नंतर झालेल्या १५ सामन्यांमधील हा दुसरा अनिर्णित निकाल आहे. या निकालाने भारताला जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत जाण्यासाठी आता खूप घाम गाळावा लागणार आहे. दुसऱ्या सामन्यात काही करून त्यांना विजय मिळवावा लागणार आहे. पण, हा सामना कधी, कुठे होणार?सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.When will India play 2nd Test vs New Zealand ?भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातल्या मालिकेतील दुसरा कसोटी सामना २७ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर या कालावधीत ख्राइस्टचर्च येथे होणार आहे. येथे भारत २०२० मध्ये एकमेव कसोटी सामना खेळला होता आणि त्यात न्यूझीलंडने ७ विकेट्स राखून बाजी मारली होती.Where to watch India vs New Zealand 2nd Test live?भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातला दुसरा कसोटी सामना ख्राइस्टचर्चच्या हॅँगली ओव्हल मैदानावर होईल. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार पहाटे ३ वाजता टॉस होईल आणि ३.३० वाजता मॅच सुरू होईल. या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण Sony Sports Network आणि Sony LIV अॅपवर होईल..Shubman Gill on Mohammed Siraj & Ravindra Jadeja: मोहम्मद सिराज, रवींद्र जडेजा असते तर निकाल वेगळा लागला असता का? शुभमन गिलचं धक्कादायक विधान; म्हणाला, "मला तसे वाटत नाही".भारतीय संघ - शुभमन गिल ( कर्णधार ), आकाश दीप, जसप्रीत बुमराह, गुरनूर ब्रार, रवींद्र जडेजा, यशस्वी जैस्वाल, ध्रुव जुरेल, अंशुल कंबोज, मोहम्मद सिराज, नितीश कुमार रेड्डी, देवदत्त पडिक्कल, रिषभ पंत, प्रसिद्ध कृष्णा, लोकेश राहुल, साई सुदर्शन, वॉशिंग्टन सुंदर.न्यूझीलंडचा संघ - टॉम लॅथम ( कर्णधार), टॉम ब्लंडल, डेव्हॉन कॉनवे, जेकब डफी, डीन फॉर्कक्रॉफ्ट, मॅट हेन्री, कायले जेमिन्सन, डॅरिल मिचेल, हेन्री निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, रचीन रविंद्र, नॅथन स्मिथ, ब्रेअर टिकनर, विल यंग..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.