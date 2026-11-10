New Zealand vs India 3rd ODI Marathi Cricket News : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तिसऱ्या वन डे सामन्याबाबत अखेर अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. हॅमिल्टनमध्ये पावसाने पुन्हा एकदा खेळाचा खोळंबा केला आणि अखेर पंचांनी सामना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे क्रिकेट चाहत्यांची निराशा झाली आहे. सामना रद्द झाल्याने यजमान न्यूझीलंडला मालिका वाचवण्याची आणखी एक संधी मिळाली. भारताने हा सामना जिंकला असता तर त्यांनी मालिकेत ३-० अशी विजयी आघाडी घेतली असती अन् २०१९ नंतर न्यूझीलंड घरच्या मैदानावर पहिली वन डे मालिका हरले असते. .पावसाच्या लंपडावात भारत-न्यूझीलंड सामना अखेर दोन-अडीच तासांच्या विलंबानुसार सुरू करण्याचा मुहूर्त ठरला. टॉस जिंकून शुभमन गिलने पुन्हा एकदा गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणताही बदल करण्याचा मोह त्याने टाळला. तेच न्यूझीलंडने टिकनरच्या जागी मॅथ्यू फिशरचा आज संघात समावेश केला. टिकनरला दुसऱ्या वन डे सामन्यात डोक्यावर चेंडू लागला होता आणि त्या सामन्यात फिशर कन्कशन सबस्टीट्युड म्हणून खेळला होता. पावसाच्या व्यत्ययामुळे हा सामना ४०-४० षटकांचा खेळवण्याचा निर्णय झाला आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IPL 2027 Trade : ठरलं तर मग! अर्शदीप सिंग Mumbai Indians च्या ताफ्यात; यशस्वी जैस्वालसाठी सरप्राईज ट्रेड, कोणत्या संघाकडून खेळणार? .न्यूझीलंड - विल यंग, टीम सेइफर्ट, हेन्री निकोल्स, डॅरिल मिचेल, टॉम लॅथम, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सँटनर, नॅथन स्मिथ, कायल जेमिन्सन, जेकब डफी, मॅथ्यू फिशरभारत - रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, लोकेश राहुल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर ब्रार, अर्शदीप सिंग. .पण, पावसामुळे पुन्हा सामना थांबवण्यात आला आणि ग्राऊंड्समन्सची खेळपट्टी झाकण्यासाठी पळापळ पाहायला मिळाली. पावसाचा जोर वाढल्याने ग्राऊंड्समन्सना गोलंदाजाच्या रन अपची धावपट्टीही झाकावी लागली. हॅमिल्टनमध्ये पावसाने पुन्हा एकदा खेळाचा खोळंबा केला आणि अखेर पंचांनी सामना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे क्रिकेट चाहत्यांची निराशा झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.