IND vs NZ 3rd ODI: 'चेस मास्टर' विराट कोहली लढला अन् विश्वविक्रमी सेंच्युरीही ठोकली; मालिका विजयासाठी भारताच्या आशा जिवंत

Virat Kohli 54th ODI Century Record: भारत आणि न्यूझीलंड संघात इंदोरमधील होळकर क्रिकेट स्टेडियमवर सुरू असलेल्या तिसऱ्या वनडे सामन्यात विराट कोहलीने शतकी खेळी केली आहे. मालिकेच्या निकालाच्या दृष्टीने हा सामना अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र तिसऱ्या सामन्यात न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांनी वर्चस्व ठेवले आहे. मात्र विराटच्या (Virat Kohli) शतकाने भारताच्या आशा मात्र जिवंत ठेवल्या आहेत. त्याने या शतकासह त्याला चेस मास्टर का म्हणतात, हे देखील दाखवून दिले आहे. .IND vs NZ, 3rd ODI: विराट कोहलीच्या अर्धशतकाआधीच न्यूझीलंडच्या कर्णधाराने अचानक का सोडलं मैदान? जाणून घ्या.या सामन्यात न्यूझीलंडने भारतासमोर (IND vs NZ) ३३८ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताची सुरूवात चांगली झाली नव्हती. भारताने सलामीवीर रोहित शर्मा (११) आणि शुभमन गिल (२३) यांच्या विकेट्स लवकर गमावल्यानंतर श्रेयस अय्यर (३) आणि केएल राहुलही (१) स्वस्तात बाद झाले होते. त्यामुळे भारतीय संघ ४ बाद ७१ धावा अशा कठीण परिस्थिती होता. त्यावेळी विराटने आधी नितीश कुमार रेड्डीला साधीला घेतले. त्यांनी ८८ धावांची भागीदारी करत भारताच्या डावाला स्थिरता दिली होती. .मात्र अर्धशतकानंतर ५३ धावांवर नितीश बाद झाला. त्यानंतर रवींद्र जडेजाही १२ धावांवर माघारी परतला. मात्र हर्षित राणाने विराटची साथ दिली. यानंतर विराटने त्याचा गिअर बदलला आणि आक्रमक खेळायला सुरुवात केली. त्याने ४० व्या षटकात ९१ चेंडूत त्याचे शतक पूर्ण केले. यासोबतच भारताने २३० धावांचा टप्पाही पार केला. त्याने हर्षितसोबत अर्धशतकी भागीदारीही केली. त्यामुळे भारताच्या आशाही जिवंत राहिल्या..विराटचे विक्रमविराटचे हे वनडे क्रिकेटमधील ५४ वे, तर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील ८५ वे शतक आहे. याशिवाय त्याचे भारतातील ४१ वे आणि न्यूझीलंडविरुद्धचे वनडेतील सातवे शतक आहे. विराट वनडेमध्ये सर्वाधिक शतके करणारा खेळाडू आहे. पण आता तो न्यूझीलंडविरुद्धही सर्वाधिक वनडे शतके (Most ODI Hundreds vs New Zealand) करणारा खेळाडू ठरला आहे. त्याने रिकी पाँटिंग आणि विरेंद्र सेहवाग यांना मागे टाकले आहे. या दोघांनीही प्रत्येकी ६ शतके न्यूझीलंडविरुद्ध केली आहेत..IND vs NZ, 3rd ODI: डॅरिल मिशेल-ग्लेन फिलिप्सचा शतकी दणका! भारतासमोर 'करो वा मरो' सामन्यात न्यूझीलंडने ठेवलं मोठं लक्ष्य .याशिवाय विराटने ५ वेगवेगळ्या संघांविरुद्ध वनडेत ७ किंवा त्यापेक्षा अधिक शतके केली आहेत. त्याने श्रीलंकेविरुद्ध १० शतके, वेस्ट इंडिजविरुद्ध ९ शतके, ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ८ शतके, दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड विरुद्ध प्रत्येकी ७ शतके केली आहेत.न्यूझीलंडविरुद्ध सर्वाधिक वनडे शतके करणारे खेळाडू७ शतके - विराट कोहली (३६ डाव)६ शतके - रिकी पाँटिंग (५० डाव)६ शतके - विरेंद्र सेहवाग (२३ डाव)५ शतके - सचिन तेंडुलकर (४१ डाव)५ शतके - सनथ जयसूर्या (४५ डाव)