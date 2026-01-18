Michael Bracewell | India vs New Zealand 3rd ODI

Michael Bracewell | India vs New Zealand 3rd ODI

Sakal

Cricket

IND vs NZ, 3rd ODI: विराट कोहलीच्या अर्धशतकाआधीच न्यूझीलंडच्या कर्णधाराने अचानक का सोडलं मैदान? जाणून घ्या

Why New Zealand Captain Michael Bracewell Left the Field: न्यूझीलंडने तिसऱ्या वनडे सामन्यात भारतासमोर ३३८ धावांचे लक्ष्य ठेवले. यावेळी भारतीय संघ फलंदाजी करत असताना न्यूझीलंडचा कर्णधार मायकल ब्रेसवेलला अचानक मैदान सोडावे लागले.
Published on

Why New Zealand Captain Michael Bracewell Left the Field: भारत आणि न्यूझीलंड संघात वनडे मालिकेतील तिसरा सामना इंदोरमधील होळकर क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जात आहे. या निर्णायक सामन्यात भारतासमोर न्यूझीलंडने ३३८धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले आहे. या लक्ष्याचा पाठलाग भारतीय संघ करत असताना न्यूझीलंडचा कर्णधार मायकल ब्रेसवेल अचानक मैदानातून बाहेर गेला.

<div class="paragraphs"><p>Michael Bracewell | India vs New Zealand 3rd ODI</p></div>
IND vs NZ 3rd ODI: डॅरिल मिशेल टीम इंडियासाठी ठरतोय डोकेदुखी, सलग दुसरं शतक झळकावत घडवला इतिहास
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
Team India
india vs new zealand
cricket news today
New Zealand Cricket Team
ODi Match
ODI captain