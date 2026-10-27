IND vs NZ 3rd T20I Live: अर्शदीपने डोक्याला हात लावला, अक्षर पटेलने चेहरा लपवला; खेळाडू सांत्वन करायला धावले... असे नेमके काय घडले? Video Viral

India vs New Zealand 3rd T20I Marathi Cricket News: भारत-न्यूझीलंड तिसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात बऱ्याच नाट्यमय घडामोडी घडल्या. अर्शदीप सिंगने दुसऱ्याच षटकात न्यूझीलंडचा सलामीवीर टीम सेइफर्टला माघारी पाठवले. पण, त्याच षटकात असं काही घडलं की सारे अचंबित झाले. अर्शदीप डोक्यावर हात लावून मैदानावर बसला, तर अक्षर पटेलने ( Axar Patel) चेहरा लपवला. भारतीय खेळाडू बापूचे सांत्वन करायला गेले. या एका प्रसंगाने सामन्याचे चित्र मात्र बदलून गेले... .कर्णधार श्रेयस अय्यरने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा घेतलेला निर्णय अर्शदीपने सार्थ ठरवला. सेईफर्ट २ धावांवर झेलबाद झाला आणि अक्षर पटेलने झेल टिपला. पण, याच षटकात अक्षरकडून मोठी चूक झाली आणि ती संघाला खूपच महागात ठरली. न्यूझीलंडने २० षटकांत ३ बाद १९८ धावांचा डोंगर उभा केला. फिन २५ चेंडूंत ४० धावांवर बाद झाला. डॅरिल मिचेलने ५२ चेंडूंत ५ चौकार व ५ षटकारांसह ८९ धावांची नाबाद खेळी केली , तर बेव्हन जेकब्सने २३ चेंडूंत ३९ धावा कुटल्या.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 3rd T20I: टीम इंडियाला Live सामन्यात धक्का, मॅचविनर फलंदाजाने सोडले मैदान; बदली खेळाडू आला, नेमकं काय घडलं? .नेमकं काय घडलं?सेइफर्टला बाद केल्यानंतर फिन अॅलनलाही बाद करण्याची आयती संधी चालून आली होती. अॅलनला धावबाद करता आले असते, परंतु अक्षर पटेलचा डायरेक्ट हिट चूकला.. शून्यावर जीवदान मिळाल्यानंतर फिनने २५ चेंडूंत ४० धावा कुटल्या आणि त्यात ५ उत्तुंग षटकार खेचले. त्याने मिचेलसह दुसऱ्या विकेटसाठी ४३ चेंडूंत ८६ धावा कुटल्या आणि इथून न्यूझीलंडच्या डावाला बळ मिळाले. .न्यूझीलंडने पहिल्या १३ षटकांत १०.३८च्या सरासरीने ३ बाद १३५ धावा केल्या, तर शेवटच्या सात षटकांत त्यांनी ९ च्या सरासरीने एकही विकेट न गमावता ६३ धावा केल्या. मिचेल ८९ धावांवर नाबाद राहिला. त्याने ५२ चेंडूंत ही खेळी साकारताना ५ चौकार व तितकेच षटकार खेचले. जेकब्ससह त्याने ७५ धावांची भागीदारी केली. भारत-न्यूझीलंड ट्वेंटी-२० सामन्यातील सर्वोत्तम वैयक्तिक खेळीत मिचेलने चौथे स्थान पटकावले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.