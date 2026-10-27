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IND vs NZ 3rd T20I Live: अर्शदीपने डोक्याला हात लावला, अक्षर पटेलने चेहरा लपवला; खेळाडू सांत्वन करायला धावले... असे नेमके काय घडले? Video Viral

India vs New Zealand 3rd T20I Marathi News: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तिसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात मैदानावर एक नाट्यमय प्रसंग पाहायला मिळाला. न्यूझीलंडच्या डावात अर्शदीप सिंगने दुसऱ्याच षटकात सलामीवीर टीम सेइफर्टला बाद करून भारताला यश मिळवून दिले. मात्र, त्याच षटकात नाट्यमय घटना घडली.
Axar Patel misses run-out chance against Finn Allen in 3rd T20I

Axar Patel misses run-out chance against Finn Allen in 3rd T20I

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs New Zealand 3rd T20I Marathi Cricket News: भारत-न्यूझीलंड तिसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात बऱ्याच नाट्यमय घडामोडी घडल्या. अर्शदीप सिंगने दुसऱ्याच षटकात न्यूझीलंडचा सलामीवीर टीम सेइफर्टला माघारी पाठवले. पण, त्याच षटकात असं काही घडलं की सारे अचंबित झाले. अर्शदीप डोक्यावर हात लावून मैदानावर बसला, तर अक्षर पटेलने ( Axar Patel) चेहरा लपवला. भारतीय खेळाडू बापूचे सांत्वन करायला गेले. या एका प्रसंगाने सामन्याचे चित्र मात्र बदलून गेले...

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