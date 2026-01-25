IND vs NZ 3rd T20I : भारताने जिंकली सलग नववी ट्वेंटी-२० मालिका! अभिषेक, सूर्यकुमारच्या वादळासमोर न्यूझीलंडचा पालापाचोळा

India vs New Zealand 3rd T20I Marathi Cricket Update: भारतीय संघाने तिसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात दणदणीत विजय मिळवून न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत ३-० अशी विजयी आघाडी घेतली. गोलंदाजांच्या दमदार कामगिरीनतंर भारतीय फलंदाजांनी मैदान गाजवले. पहिल्या चेंडूवर संजू सॅमसन बाद झाला, परंतु अभिषेक शर्मा ( Abhishek Sharma), इशान किशन व सूर्यकुमार यादव गरजले आणि भारताने सामना सहज जिंकला. .संजू सॅमसन पहिल्याच चेंडूवर त्रिफळाचीत झाला. त्यानंतर इशान किशन व अभिषेक यांच्या १९ चेंडूंत ५३ धावांच्या भागीदारीने संघाला पुन्हा फ्रंटसीटवर आणले. इशान १३ चेंडूंत ४ चौकार व २ षटकारांसह २८ धावांवर माघारी परतला. पण, त्यानंतर सूर्यकुमार व अभिषेक यांनी ४० चेंडूंत १०२ धावांची नाबाद भागीदारी करून संघाला १० षटकांत विजय मिळवून दिले. भारतीय फलंदांनी पॉवर प्लेमध्येच २ बाद ९४ धावा केल्या आणि ही त्यांची पॉवर प्लेमधील दुसरी सर्वोत्तम खेळी ठरली. .IND vs NZ 3rd T20I : 4,4,4,4,4,6,6,6,6 ! अभिषेक शर्माचे १४ चेंडूंत अर्धशतक; मोडला हार्दिक पांड्याचा विक्रम....भारताने ऑस्ट्रेलियाचा २०१८ मध्ये ऑकलंडमध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या ९१/० या धावसंख्येचा विक्रम मोडला. न्यूझीलंडविरुद्धची ही पॉवरप्लेमधील सर्वोच्च धावसंख्या आहे. अभिषेक २० चेंडूंत ७ चौकार व ५ षटकारांसह ६८ धावांवर नाबाद राहिला, तर सूर्यानेही २६ चेंडूंत ६ चौकार व ३ षटकार खेचून ५७ धावांची नाबाद खेळी केली..भारतीय गोलंदाजांच्या टिच्चून माऱ्यासमोर न्यूझीलंडला ९ बाद १५३ धावाच करता आल्या. ग्लेन फिलिप्स व मार्क चॅपमन या जोडीने डाव सारवला. फिलिप्स ४८, तर चॅपमन ३२ धावांवर बाद झाल्यानंतर कर्णधार मिचेल सँटनरने २७ धावांचे योगदान दिले. भारताकडून जसप्रीत बुमराहने ३ विकेट्स घेतल्या, तर रवी बिश्नोई व हार्दिक पांड्या यांनी प्रत्येकी दोन बळी टिपले..SURYAKUMAR YADAV AS A CAPTAIN IN T20I:ऑस्ट्रेलियाला ४-१ ने हरवलेदक्षिण आफ्रिकेशी १-१ अशी बरोबरीश्रीलंकेला ३-० ने हरवलेबांगलादेशला ३-० ने हरवलेदक्षिण आफ्रिकेला ३-१ ने हरवलेइंग्लंडला ४-१ ने हरवलेआशिया कप जिंकलाऑस्ट्रेलियाला २-१ ने हरवलेदक्षिण आफ्रिकेला ३-१ ने हरवलेन्यूझीलंडला ३-० ने हरवले*.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.