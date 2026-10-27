IND vs NZ 3rd T20I Live: भारतीय संघाने टॉस जिंकला... प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बघा कोणता बदल केला, किवींच्या संघात ३ बदल

New Zealand vs India 3rd T20I Marathi Cricket News: वेलिंग्टनवर सकाळी रिमझिम पाऊस झाला... आता सोसाट्याच्या वाऱ्याने स्टेडियमच्या दिशेने येणाऱ्या प्रेक्षकांना हैराण केलेले पाहायला मिळतेय... भारतीय संघाने मालिकेत २-० अशी आघाडी घेतल्याने यजमान न्यूझीलंडवर दडपण आहे आणि आजचा सामना जिंकणे त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. इशान किशन तिसऱ्या सामन्याला मुकणार असल्याचे आधीच स्पष्ट असल्याने वैभव सूर्यवंशीचे संघातील स्थान निश्चित आहे. पण, भुवनेश्वर कुमारच्या कामगिरीने संघाची डोकेदुखी वाढवली आहे..न्यूझीलंडसाठीही गोलंदाजी ही कमकुवत बाब ठऱली आहे. पहिल्या सामन्यात त्यांनी १७ अतिरिक्त धावा दिल्या, ज्यात १६ वाईड आणि एका नो-बॉलचा समावेश होता, त्यानंतर दुसऱ्या सामन्यात पाच वाईड आणि तीन नो-बॉलसह १० अतिरिक्त धावा दिल्या. त्या संघाला महागात पडल्या होत्या. वेगवान गोलंदाजांना धावा रोखण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे, तर मिचेल सँटनर आणि मायकल ब्रेसवेल यांनी मधल्या षटकांमध्ये धावा रोखून आणि बळी घेऊन चांगली कामगिरी केली आहे. मॅट हेन्री टी२० आंतरराष्ट्रीय मालिकेतून बाहेर झाल्यामुळे वेगवान गोलंदाजीत बदल करणे भाग पडले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND A vs NZ A Live: न्यूझीलंडच्या फलंदाजांचा रडीचा डाव, अचानक मैदान सोडले! भारताला विजयासाठी एकच विकेट हवी होती, १७ षटकं शिल्लक होती... नेमकं काय घडलं?.२०२० पासून हेन्री स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या सात ट्वेंटी-२० सामन्यांपैकी न्यूझीलंडने केवळ दोनच जिंकले आहेत. २०२६ मध्ये इंग्लंडचा मधल्या षटकांमध्ये धावगतीचा दर (९.५३) हा भारतापेक्षा (९.५०) चांगला आहे . या मालिकेत न्यूझीलंडच्या फिरकी गोलंदाजांनी ८.२५ च्या इकॉनॉमी रेटने ८ बळी घेतले आहेत, तर त्यांच्या वेगवान गोलंदाजांनी ११.७८ च्या इकॉनॉमी रेटने केवळ ४ बळी घेतले आहेत. .भारतीय संघाने टॉस जिंकला...कर्णधार श्रेयस अय्यरने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय त्याने घेतला आहे." काही बाबींमध्ये आम्हाला निश्चितपणे सुधारणा करत राहण्याची गरज आहे. मैदानाचे आकारमान आणि परिस्थिती वेगळी आहे, त्यामुळे आम्ही जेवढ्या लवकर जुळवून घेऊ, तेवढे आमच्यासाठी चांगले. जेव्हा खेळाडू सुरुवातीच्या संघात नसतात, तेव्हा ते समजून घेण्याइतके बरेच खेळाडू परिपक्व असतात," असे श्रेयस म्हणाला.भारताचा संघ - संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, नितीश कुमार रेड्डी, भुवनेश्वर कुमार .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.