IND vs NZ 3rd T20I: इशान किशन तिसऱ्या सामन्यात खेळणार का? BCCI चे अपडेट्स, वैभव सूर्यवंशी पुन्हा बाकावर?Playing XI मध्ये प्रयोग

India predicted playing XI for third T20I against New Zealand: भारत-न्यूझीलंड यांच्यातला तिसरा ट्वेंटी-२० सामना मंगळवारी होणार आहे आणि या सामन्यासाठी दोन्ही संघ वेलिंग्टन येथे दाखल झाले आहेत. मालिकेतील पहिल्या सामन्यात दुखापत झाल्याने इशान किशनला दुसऱ्या सामन्यातून माघार घ्यावी लागली होती आणि आता त्याच्या तिसऱ्या सामन्यातील उपलब्धतेबाबत महत्त्वाचे अपडेट्स समोर आले आहेत. बीसीसीआयने पोस्ट करून ही माहिती दिली आहे आणि त्यातून वैभव सूर्यवंशीला ( Vaibhav Sooryavanshi) आणखी एक संधी मिळेल का, याचीही स्पष्टता मिळाली आहे..उजव्या मांडीच्या स्नायूच्या किरकोळ दुखापतीतून इशान सावरत आहे आणि हा यष्टीरक्षक-फलंदाज तिसऱ्या सामन्यातून बाहेर झाला आहे, असे बीसीसीआयने सोमवारी सांगितले. इशान दुखापतीतून सावरत असला तरी, त्याला अद्याप पूर्णपणे सामन्यासाठी तंदुरुस्त होता आलेले नाही. तिसरा सामना मंगळवारी (२७ ऑक्टोबर) वेलिंग्टन येथे खेळला जाईल.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.बीसीसीआयने म्हटले आहे की, वैद्यकीय पथक इशान किशनच्या प्रगतीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. तंदुरुस्तीच्या समस्येमुळे तो मालिकेतील पहिल्या सामन्यात खालच्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला होता. शनिवारी भारताच्या चार गडी राखून झालेल्या रोमांचक विजयात इशान खेळला नव्हता आणि त्याच्या जागी वैभव सूर्यवंशीला संधी देण्यात आली होती. मात्र, हा १५ वर्षीय खेळाडू ८ चेंडूंत ४ धावा करून बाद झाला. कुमार कुशाग्र तिसऱ्या सामन्यासाठी भारतीय संघात कायम राहणार आहे. .इशानचे तिसऱ्या सामन्यात खेळणे शक्य नसल्याने वैभवला आणखी एक संधी मिळेल. संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर, नमन धीर व नितीश कुमार रेड्डी यांनी आपली उपयुक्तता वेळोवेळी सिद्ध केली आहे. त्यामुळे यांचे स्थान पक्के आहे. गोलंदाजी विभागात अक्षर पटेलला विश्रांती देऊन कुलदीप यादव किंवा वरुण चक्रवर्थी यांच्यापैकी एकाला संधी मिळू शकते, परंतु ही शक्यता फार कमी आहे.India’s likely playing XI for 3rd T20I against New Zealand: संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, प्रिन्स यादव, अर्शदीप सिंग, मयांक यादव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.