IND vs NZ 3rd T20I : 4,4,4,4,4,6,6,6,6 ! अभिषेक शर्माचे १४ चेंडूंत अर्धशतक; मोडला हार्दिक पांड्याचा विक्रम...

Abhishek Sharma 14 ball fifty vs New Zealand तिसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात अभिषेक शर्माने अक्षरशः वादळ निर्माण केले. 4,4,4,4,4,6,6,6,6 अशा फटक्यांच्या मालिकेसह अभिषेकने केवळ १४ चेंडूंमध्ये अर्धशतक पूर्ण केले.
Swadesh Ghanekar
India vs New Zealand 3rd T20I Marathi Cricket Update: पहिल्याच चेंडूवर संजू सॅमसनची विकेट गमावल्यानंतर टीम इंडियाने केलेले कमबॅक सर्वांना थक्क करणारे राहिले. इशान किशन ( Ishan Kishan) आणि अभिषेक शर्मा ( Abhishek Sharma) यांनी १८ चेंडूंत अर्धशतकीय भागीदारी केली. पण, ही मॅच अभिषेकसाठी खास ठरली. त्याने १४ चेंडूंत अर्धशतक झळकावताना हार्दिक पांड्याचा विक्रम मोडला.

