IND vs NZ 3rd T20I : 4,4,4,4,4,6,6,6,6 ! अभिषेक शर्माचे १४ चेंडूंत अर्धशतक; मोडला हार्दिक पांड्याचा विक्रम...

India vs New Zealand 3rd T20I Marathi Cricket Update: पहिल्याच चेंडूवर संजू सॅमसनची विकेट गमावल्यानंतर टीम इंडियाने केलेले कमबॅक सर्वांना थक्क करणारे राहिले. इशान किशन ( Ishan Kishan) आणि अभिषेक शर्मा ( Abhishek Sharma) यांनी १८ चेंडूंत अर्धशतकीय भागीदारी केली. पण, ही मॅच अभिषेकसाठी खास ठरली. त्याने १४ चेंडूंत अर्धशतक झळकावताना हार्दिक पांड्याचा विक्रम मोडला. .गुवाहाटीच्या मैदानावर मागील चार ट्वेंटी-२० सामन्यांत दोनशेपार धावा झालेल्या पाहायला मिळाल्या होत्या, परंतु आजचा सामना त्याला अपवाद ठरला. भारतीय गोलंदाजांच्या टिच्चून माऱ्यासमोर न्यूझीलंडला ९ बाद १५३ धावाच करता आल्या. पॉवर प्लेमध्ये ३ विकेट्स पडल्याने त्यांच्या मधल्या फळीवर दडपण आलेले दिसले, त्यात ग्लेन फिलिप्स व मार्क चॅपमन या जोडीने डाव सारवला. फिलिप्स ४८, तर चॅपमन ३२ धावांवर बाद झाल्यानंतर कर्णधार मिचेल सँटनरने २७ धावांचे योगदान दिले. भारताकडून जसप्रीत बुमराहने ३ विकेट्स घेतल्या, तर रवी बिश्नोई व हार्दिक पांड्या यांनी प्रत्येकी दोन बळी टिपले..IND vs NZ 3rd T20I : 1st ball, 1st wicket! जसप्रीत बुमराहच्या भन्नाट चेंडूवर टीम सेइफर्टचा उडाला त्रिफळा, Video पाहून थक्क व्हाल.संपूर्ण मालिकेत अपयशी ठरलेला संजू सॅमसन ( Sanju Samson) पहिल्याच चेंडूवर त्रिफळाचीत झाला. आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त संजू सातव्यांदा शून्यावर बाद झाला आणि या नकोशा विक्रमात रोहित शर्मा त्याच्या पुढे आहे. संजूला या मालिकेत ११,१० व ० अशाच धावा करता आल्या आहेत. त्यामुळे त्याच्या वर्ल्ड कप खेळण्यावर आता प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले आहेत. कारण कमबॅक करणारा इशान किशन सलामीच्या जागेवर दावा सांगायला सज्ज आहे. त्याने सलग दोन चेंडू खणखणीत षटकार खेचून प्रेक्षकांमध्ये पाठवले. १८ चेंडूंत इशान व अभिषेक शर्मा यांनी अर्धशतकीय भागीदारी पूर्ण केली..इश सोढीने त्याच्या पहिल्याच षटकात इशानला ( २८ धावा, १३ चेंडूं, ४ चौकार व २ षटकार) झेलबाद केले. अभिषेक दुसऱ्या बाजूने गॅपमधून चांगले फटके खेचत होता. त्याने ११ चेंडूंत ४० धावा चोपल्या होत्या. त्यात सूर्यकुमार यादवने मारलेला 'सुपला शॉट' स्टेडियम दणाणून सोडणारा होता. अभिषेकने १४ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि हे भारताकडून ट्वेंटी-२०त झालेले दुसरे वेगवान अर्धशतक ठरले. युवराज सिंगने १२ चेंडूंत अर्धशतक ( वि. इंग्लंड, २००७) झळकावले होते. अभिषेकने हार्दिक पांड्याचा ( १५ चेंडू वि. दक्षिण आफ्रिका, २०२५) विक्रम आज मोडला.Second-fastest fifty by an Indian!.Highest Powerplay totals for India९५/१ विरुद्ध इंग्लंड, वानखेडे, २०२५९४/२ विरुद्ध न्यूझीलंड, गुवाहाटी, २०२६ *८२/२ विरुद्ध स्कॉटलंड, दुबई, २०२१८२/१ विरुद्ध बांगलादेश, हैदराबाद, २०२४७८/२ विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, जोहान्सबर्ग, २०१८२०१८ मध्ये ऑकलंडमध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या ९१/० या धावसंख्येला मागे टाकत, न्यूझीलंडविरुद्धची ही पॉवरप्लेमधील सर्वोच्च धावसंख्या आहे..