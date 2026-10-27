IND vs NZ 3rd T20I : भारत-न्यूझीलंड तिसरा सामना किती वाजता सुरू होणार? फ्री मध्ये कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या डिटेल्स

Where to watch India vs New Zealand 3rd T20I for free: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तिसरा ट्वेंटी-२० सामना आज वेलिंग्टनमध्ये खेळला जाईल. सुरुवातीचे दोन्ही सामने जिंकल्यानंतर भारतीय संघ मालिकेत २-० ने आघाडीवर आहे. आजही विजय मिळवून भारतीय संघ मालिकेत विजयी आघाडी घेण्याचा प्रयत्न करेल. भारतीय संघाने वेलिंग्टनमध्ये एकूण चार ट्वेंटी-२० सामने खेळले असून, त्यापैकी दोन जिंकले, एक गमावला आणि एक सामना अनिर्णित राहिला. या मैदानावर भारताचा शेवटचा ट्वेंटी-२० सामना २०२२ मध्ये झाला होता, जो पावसामुळे रद्द झाला होता. २०२० मध्ये याच मैदानावर दोन्ही संघांमधील ट्वेंटी-२० सामना खूपच रोमांचक ठरला होता, ज्यात भारतीय संघाने सुपर ओव्हरमध्ये विजय मिळवला होता..वेलिंग्टन येथे आतापर्यंत एकूण २६ ट्वेंटी-२० सामने खेळले गेले असून, त्यापैकी प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाने १२, तर दुसऱ्यांदा फलंदाजी करणाऱ्या संघाने १४ सामने जिंकले आहेत. आजच्या सामन्यात भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये फार बदल पाहायला मिळण्याची शक्यता कमी आहे. इशान किशन दुखापतीमुळे तिसऱ्या सामन्यालाही मुकणार असल्याने वैभव सूर्यवंशी तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना दिसेल.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 3rd T20: संजूसोबत वैभव सूर्यवंशी करणार ओपनिंग? अभिषेक शर्मा नंबर-३वर खेळणार, तिसऱ्या T20 चा प्लॅन माजी खेळाडूने सांगून टाकला!.सामना किती वाजता सुरू होईल?भारत विरुद्ध न्यूझीलंड तिसरा ट्वेंटी-२० सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी १२:३० वाजता सुरू होईल. नाणेफेक दुपारी १२ वाजता होईल..कोणत्या वाहिनीवर थेट प्रसारित होईल?भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील तिसरा ट्वेंटी-२० सामना भारतात सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल. सोनी लिव्हवर ऑनलाइन प्रसारित केला जाईल. डीडी स्पोर्ट्स (डीडी फ्री डिश) वर थेट पाहता येईल..IND vs NZ 3rd T20I: वैभव सूर्यवंशी ओपनिंगला येणार? तिसऱ्या ट्वेंटी-२०त भारताच्या Playing XI मध्ये चक्रावरणारे प्रयोग दिसणार... .दरम्यान, वेलिंग्टन येथे नेहमीच वाहणाऱ्या वाऱ्यांचा त्रास गोलंदाजांसह फलंदाजांनाही होत असतो, परंतु त्यात गोलंदाजांची अधिक परीक्षा होत असते, असे मत भारतीय गोलंदाजी प्रशिक्षक मॉर्ने मॉर्केल यांनी व्यक्त केले. काल ऑकलंड येथे सराव करतानाही सोसाट्याचा वारा होता. सामन्याच्या दिवशीही वारा असेल, ज्याचा त्रास फलंदाज आणि गोलंदाज दोघांना सहन करावा लागणार आहे. वाऱ्याच्या विरुद्ध दिशेने गोलंदाजी करणाऱ्या गोलंदाजाला हाच जास्त वारा अंगावर झेलत मारा करायला लागेल. दुसऱ्या बाजूने वारा पाठीशी असताना मारा करताना गोलंदाजाला वेगळी आव्हाने सतावणार आहेत, असे मॉर्केल यांनी नमूद केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.