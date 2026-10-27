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IND vs NZ 3rd T20I : भारत-न्यूझीलंड तिसरा सामना किती वाजता सुरू होणार? फ्री मध्ये कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या डिटेल्स

IND vs NZ 3rd T20I match time and live streaming details: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी२० मालिकेतील तिसरा सामना आज वेलिंग्टन येथील Hnry Stadium वर खेळवला जाणार आहे. सुरुवातीचे दोन्ही सामने जिंकून भारतीय संघाने मालिकेत २-० अशी आघाडी घेतली आहे.
IND vs NZ 3rd T20I match time and live streaming details

IND vs NZ 3rd T20I match time and live streaming details

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Where to watch India vs New Zealand 3rd T20I for free: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तिसरा ट्वेंटी-२० सामना आज वेलिंग्टनमध्ये खेळला जाईल. सुरुवातीचे दोन्ही सामने जिंकल्यानंतर भारतीय संघ मालिकेत २-० ने आघाडीवर आहे. आजही विजय मिळवून भारतीय संघ मालिकेत विजयी आघाडी घेण्याचा प्रयत्न करेल. भारतीय संघाने वेलिंग्टनमध्ये एकूण चार ट्वेंटी-२० सामने खेळले असून, त्यापैकी दोन जिंकले, एक गमावला आणि एक सामना अनिर्णित राहिला. या मैदानावर भारताचा शेवटचा ट्वेंटी-२० सामना २०२२ मध्ये झाला होता, जो पावसामुळे रद्द झाला होता. २०२० मध्ये याच मैदानावर दोन्ही संघांमधील ट्वेंटी-२० सामना खूपच रोमांचक ठरला होता, ज्यात भारतीय संघाने सुपर ओव्हरमध्ये विजय मिळवला होता.

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