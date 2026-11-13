39-year-old Rohit Sharma takes unbelievable catch in 4th ODI: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील चौथ्या वन डे सामन्यात रोहित शर्माने आपल्या अफलातून क्षेत्ररक्षणाने चाहत्यांची मने जिंकली. या सामन्यात सुरुवातीला रोहित शर्माकडून विल यंगचा सोपा झेल सुटला. त्यानंतर पुढच्याच चेंडूवर यष्टीरक्षक ईशान किशनलाही झेल पकडण्यात अपयश आले. सलग दोन चेंडूंवर मिळालेल्या या जीवदानांमुळे गोलंदाज आकिब नबी चांगलाच निराश झाला होता. पण, रोहितने नंतरच्या टप्प्यात अक्षर पटेलच्या गोलंदाजीवर अफलातून झेल घेत सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. .भारतीय संघाने चुकांतून सुधारणा करताना चौथ्या वन डे सामन्यातल्या दुसऱ्या टप्प्यात पुनरागमन केले. आकिब नबीने टाकलेल्या दुसऱ्या षटकात विल यंगला सलग दोन चेंडूंवर रोहित शर्मा व इशान किशन यांनी सोपा झेल टाकून जीवदान दिले. त्याचा फायदा यंगने उचलला, परंतु टीम सेइफर्ट आक्रमक खेळला. त्याच्या ४८ चेंडूंत ६ चौकार व ३ षटकारांसह ५८ धावांच्या खेळीला गुरनूर ब्रारने ब्रेक लावला. सेइफर्टची विकेट मिळवल्यानंतर गुरनूरने आक्रमक सेलिब्रेशन केलं आणि यामुळे वाद झाला असता. विराट कोहलीने तातडीने गुरनूरला सेइफर्टच्या समोरून मागे खेचले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 4th ODI Live: हायव्होल्टेज ड्रामा! गुरनूर ब्रार अन् न्यूझीलंडचा फलंदाज भिडले, विराटने गोलंदाजाला मागे खेचले नाहीतर... Video Viral.अक्षर पटेलने त्याच्या पहिल्या षटकात निक केलीला ( ४) यष्टिचीत केले. त्यानंतर आकिब नबीने एक झटका दिला आणि डीन फॉक्सक्रॉफ्ट ( ८) झेलबाद झाला. पण, ज्या विल यंगला जीवदान मिळालेले त्याने शतकी खेळी साकारली. ३ वर्षानंतर वन डे संघात परतलेल्या फिन अॅलनसह त्याने दमदार खेळ केला. यंग आणि फिन यांची ९० धावांची भागीदारी अक्षर पटेलने तोडली. ३० चेंडूंत ५ चौकार व २ षटकारांसह ४१ धावा करणाऱ्या फिनचा रोहितने अफलातून झेल टिपला. पण, ५ धावांवर जीवदान मिळालेल्या यंगने ८८ चेंडूंत शतक पूर्ण करून भारताची डोकेदुखी वाढवली..अक्षर पटेलच्या गोलंदाजीवर न्यूझीलंडचा आक्रमक फलंदाज फिन अॅलनने चेंडू मारला. शॉर्ट कव्हरला क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या रोहितने क्षणाचाही विलंब न करता उजवीकडे सुपर डायव्ह मारला आणि दोन्ही हातांनी अप्रतिम झेल टिपला. ३९ वर्षीय रोहितने दाखवलेली चपळाई पाहून चाहते त्याचे कौतुक करत आहेत. आधी झेल सोडल्यामुळे झालेल्या टीकेला रोहितने मैदानातच आपल्या शानदार झेलने उत्तर दिले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.