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IND vs NZ 4th ODI Live: भारतीय संघ ३ बदलांसह मैदानावर उतरला; पण सलामीला कोण, हा पेच कायम? जाणून घ्या Playing XI

India vs New Zealand 4th ODI Marathi Cricket News : भारताने न्यूझीलंडविरुद्ध नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला.
India vs New Zealand 4th ODI Playing XI

India vs New Zealand 4th ODI Playing XI

Swadesh Ghanekar
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India vs New Zealand 4th ODI Marathi Cricket News : भारतीय संघाने नाणेफेक जिंकण्याची परंपरा कायम राखताना प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. शुभमन गिल, लोकेश राहुल व अंशुल कंबोज हे कसोटी मालिकेच्या तयारीसाठी निघून गेल्याने श्रेयस अय्यर वन डे संघाचे नेतृत्व करतोय. त्यामुळे प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल होणार हे निश्चित होते, त्यानुसार ऋतुराज गायकवाड, इशान किशन व कुलदीप यादव या तीन बदलांसह भारत मैदानावर उतरला. पण, रोहित शर्मासह सलामीला कोण येईल, याची उत्सुकता आहेच.

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