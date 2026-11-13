IND vs NZ 4th ODI Live: भारतीय संघ ३ बदलांसह मैदानावर उतरला; पण सलामीला कोण, हा पेच कायम? जाणून घ्या Playing XI

India vs New Zealand 4th ODI Marathi Cricket News : भारतीय संघाने नाणेफेक जिंकण्याची परंपरा कायम राखताना प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. शुभमन गिल, लोकेश राहुल व अंशुल कंबोज हे कसोटी मालिकेच्या तयारीसाठी निघून गेल्याने श्रेयस अय्यर वन डे संघाचे नेतृत्व करतोय. त्यामुळे प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल होणार हे निश्चित होते, त्यानुसार ऋतुराज गायकवाड, इशान किशन व कुलदीप यादव या तीन बदलांसह भारत मैदानावर उतरला. पण, रोहित शर्मासह सलामीला कोण येईल, याची उत्सुकता आहेच. .शुभमन गिल संघात नसल्यामुळे रोहितसोबत डावाची सुरुवात कोण करणार, हा प्रश्न कायम आहे. ऋतुराज गायकवाड सलामीला येणार की संघ व्यवस्थापन वेगळा पर्याय निवडणार, याकडे चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे. भारतीय संघ IND vs NZ मालिकेत २-० अशा आघाडीवर आहे. भारताने गोलंदाजी निवडल्यामुळे न्यूझीलंडचा संघ प्रथम फलंदाजी करणार आहे. मालिकेतील या महत्त्वाच्या सामन्यात भारतीय गोलंदाज कशी कामगिरी करतात, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.India vs Pakistan Final: भारत-पाकिस्तान आशिया चषकासाठी भिडणार; लक्ष्य रायचंदानी, आर्यवीर सेहवाग सर्व हिशोब चुकता करणार....श्रेयस अय्यर म्हणाला, काल जेव्हा आम्ही खेळपट्टी पाहिली, तेव्हा त्यावर थोडे गवत होते, पण आज ती बरीच कोरडी दिसत आहे, आणि संध्याकाळी पडणारे दव लक्षात घेता, आम्ही प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वप्रथम आपण यापूर्वी खेळलेल्या सामन्यांचे विश्लेषण करणे महत्त्वाचे आहे. आम्हाला योग्य सामने खेळायला मिळाले नाहीत, पण तरीही मला वाटते की आमचा दृष्टिकोन आणि वृत्ती विलक्षण होती, आणि या सामन्याकडे आम्ही निश्चितपणे एक नॉकआऊट फेरीचा सामना म्हणून पाहणार आहोत. त्यामुळे, येणारे दोन सामने अत्यंत निर्णायक आणि निर्णायक ठरणार आहेत..न्यूझीलंड : टिम सेफर्ट (यष्टीरक्षक), विल यंग, निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन ऍलन, मायकल ब्रेसवेल, मिचेल सँटनर (कर्णधार), क्रिस्टियन क्लार्क, काईल जेमिसन, मॅट हेन्री, मॅथ्यू फिशर. भारत : रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), इशान किशन (यष्टीरक्षक), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, कुलदीप यादव, गुरनूर ब्रार, अर्शदीप सिंग..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.