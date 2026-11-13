IND vs NZ 4th ODI Live: W,W,W! रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर OUT; भारताने शून्य धावांत गमावले ३ शिलेदार, मॅट हेन्रीचा कहर

New Zealand vs India 4th ODI: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात वनडे मालिका सुरू असून चौथा सामना माउंट मौंगानुई येथे सुरू आहे. या सामन्यात न्यूझीलंडने भारतासमोर ३३४ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले आहे. पण या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताची सुरुवात अत्यंत खराब झाली आहे. भारताने पहिल्याच षटकात तब्बल ३ विकेट्स गमावल्या आहेत. .IND vs NZ 4th ODI Live: रोहित शर्माची 'चूक' महागात पडली! विल यंगचे शतक अन् न्यूझीलंडचे भारतासमोर तगडे लक्ष्य.या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे न्यूझीलंडने प्रथम फलंदाजी करताना ५० षटकात सर्वबाद ३३३ धावा केल्या. त्यानंतर भारतीय संघ फलंदाजीला उतरला. भारताकडून रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आणि ऋतुराज गायकवाड (Ruturaj Gaikwad) या नव्या सलामी जोडीने डावाची सुरुवात केली. पण पहिल्याच चेंडूवर मॅट हेन्रीने (Matt Henry) रोहित शर्माला चकवले. चेंडू रोहितच्या बॅटची कड घेत मागे गेला. त्यानंतर पहिल्या स्लीपमध्ये उभ्या असलेल्या फिन ऍलेनने झेल घेतला. त्यामुळे रोहित गोल्डन डकवर बाद झाला. त्यामुळे विराट कोहली फलंदाजीला आला होता..मात्र, पाचव्या चेंडूला आत वळवत हेन्रीने विराट कोहलीला (Virat Kohli) शून्यावरच त्रिफळाचीत केले. इतकेच नाही, तर कर्णधार श्रेयस अय्यरही पहिल्याच षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर पायचीत झाला. अंपायरने त्याला नाबाद दिलेलं, पण न्यूझीलंडने रिव्ह्यूची मागणी केली आणि त्यात श्रेयस (Shreyas Iyer) पायचीत झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे तो देखील शुन्यावर माघारी परतला.भारताने शून्य धावेवर ३ विकेट्स पहिल्याच षटकात गमावल्याने भारताची अवस्था बिकट झाली आहे. आता भारताच्या डावाची जबाबदारी पुनरागमन करत असलेल्या ऋतुराज गायकवाड आणि ईशान किशन यांच्यावर आहे..भारताचा नकोसा विक्रमदरम्यान, वनडे क्रिकेट इतिहासात असं पहिल्यांदाच झाले आहे की भारताचे तीन फलंदाज एकही धाव न करता पहिल्याच षटकात बाद झाले आहेत. तसेच जागतिक क्रिकेटमध्ये पाचव्यांदाच असं झालं आहे की एखाद्या संघाने एकही धाव न करता ३ विकेट्स गमावल्या. यापूर्वी पाकिस्तानच्या बाबतीत असं दोनदा झालं आहे. पाकिस्तानने एजबस्टनला १९८३ च्या वर्ल्ड कपमध्ये न्यूझीलंडविरुद्धच एकही धाव न करता तीन विकेट्स गमावल्या होत्या. त्यानंतर पाकिस्तानने लाहोरला १९९७ साली दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध एकही धाव न करता तीन विकेट्स गमावल्या होत्या. त्यानंतर २००३ वर्ल्ड कपमध्ये बांगलादेशने श्रीलंकेविरुद्ध एकही धाव न करता तीन विकेट्स गमावल्या होत्या. याशिवाय यावर्षीच ऑस्ट्रेलियाने बांगलादेशविरुद्ध मीरपूरला एकही धाव न करता तीन विकेट्स गमावल्या होत्या..IND vs NZ 4th ODI Live: सोपा झेल टाकल्यावर टीका, ३९ वर्षीय रोहित शर्माने सुपर डाईव्ह मारून केली बोलती बंद Video Viral .विराट-रोहित दुसऱ्यांदाच एकत्र शुन्यावर बादवनडेमध्ये असं केवळ दुसऱ्यांदाच झाले आहे की एकाच सामन्यात रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे दोघेही शुन्यावर बाद झाले आहेत. यापूर्वी २०१० मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध डंबुलाला झालेल्या वनडेमध्ये रोहित आणि विराट हे शुन्यावर बाद झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.