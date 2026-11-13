India vs New Zealand 4th ODI Marathi Cricket News : रोहित शर्माने टाकलेले तीन झेल, हा आजच्या सामन्यातील चर्चेचा विषय ठरतोय. भारत-न्यूझीलंड चौथ्या वन डे विल यंगच्या ( Will Young) शतकाने भारतीय गोलंदाजांची डोकेदुखी वाढवली. याच यंगचा ५ धावांवर असताना रोहित व इशान किशन यांनी सलग दोन चेंडूवर झेल टाकला होता. त्याचा फायदा उचलून किवी फलंदाजाने शतक ठोकले आणि भारतासमोर तगडे आव्हान उभे केले..आकिब नबीने टाकलेल्या दुसऱ्या षटकात विल यंगचे सलग दोन चेंडूंवर यष्टिंमागे झेल उडाले होते, परंतु रोहितने स्लिपमध्ये अन् इशानने यष्टिमागे सोपे झेल टाकले. त्यानंतर यंग आणि टीम सेइफर्ट जोडीने पहिल्या विकेटसाठी ८५ धावांची भागीदारी करून संघाला मजबूत स्थितीत आणले. सेइफर्ट ४८ चेंडूंत ६ चौकार व ३ षटकारांसह ५८ धावांवर गुरनूर ब्रारच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. यावेळी इशानने पळत जाऊन सुरेख झेल टिपला. त्यानंतर अक्षर पटेल व नबी यांनी अनुक्रमे निक केली ( ४) व डीन फॉक्सक्रॉफ्ट ( ८) या नव्या खेळाडूंना स्वस्तात बाद केले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 4th ODI Live: हायव्होल्टेज ड्रामा! गुरनूर ब्रार अन् न्यूझीलंडचा फलंदाज भिडले, विराटने गोलंदाजाला मागे खेचले नाहीतर... Video Viral.यंग मैदानावर उभा राहिला आणि फिन अॅलनसह चौथ्या विकेटसाठी ९० धावांची आक्रमक भागीदारी केली. अक्षरने ही भागिदारी तोडली अन् रोहितने डाईव्ह मारून अफलातून झेल टिपला. अॅलन ३० चेंडूंत ५ चौकार व २ षटकारांसह ४१ धावांवर माघारी परतला. कुलदीप यादवला मिळालेल्या संधीवर काही छाप पाडता आली नाही आणि त्यामुळे नमन धीरला गोलंदाजीला आणले गेले. त्याने भारताला अपेक्षित विकेट मिळवून दिली. यंग १०८ चेंडूंत १४ चौकार व ४ षटकारांसह १२५ धावांची खेळी करून झेलबाद झाला. बदली खेळाडू कुमार कुशाग्रने हा झेल टिपला. दुसऱ्या प्रयत्नात त्याने कॅच घेतली..भारतीय गोलंदाजांनी चांगले पुनरागमन केले आणि गुरनूर ब्रारने आणखी एक विकेट मिळवताना मिचेल ब्रेसवेलला ( १५) तंबूत पाठवले. कर्णधार मिचेल सँटनर आणि क्रिस्टियन क्लार्क ही जोडी मैदानावर उभी राहिली, परंतु अर्शदीप सिंगने सामन्यातील पहिली विकेट मिळवताना किवी जोडी तोडली. सँटनर २४ धावांवर झेलबाद झाला. क्लार्क २२ धावांवर पायचीत झाला आणि न्यूझीलंडने ५० षटकांत १० बाद ३३३ धावा केल्या. आकिब नबी, गुरनूर ब्रार व अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.