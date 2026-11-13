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IND vs NZ 4th ODI Live: रोहित शर्माची 'चूक' महागात पडली! विल यंगचे शतक अन् न्यूझीलंडचे भारतासमोर तगडे लक्ष्य

India vs New Zealand 4th ODI Marathi Cricket News : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील चौथ्या वन डे सामन्यात भारतीय क्षेत्ररक्षणातील चुका चांगल्याच महागात पडल्या. न्यूझीलंडचा सलामीवीर विल यंगला सुरुवातीलाच दोन मोठी जीवदानं मिळाली आणि त्याचा फायदा उचलून त्याने शतक झळकावले.
India vs New Zealand ODI Series

Will Young celebrates his century against India in the fourth ODI after surviving two early dropped catches by Rohit Sharma and Ishan Kishan

esakal

Swadesh Ghanekar
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India vs New Zealand 4th ODI Marathi Cricket News : रोहित शर्माने टाकलेले तीन झेल, हा आजच्या सामन्यातील चर्चेचा विषय ठरतोय. भारत-न्यूझीलंड चौथ्या वन डे विल यंगच्या ( Will Young) शतकाने भारतीय गोलंदाजांची डोकेदुखी वाढवली. याच यंगचा ५ धावांवर असताना रोहित व इशान किशन यांनी सलग दोन चेंडूवर झेल टाकला होता. त्याचा फायदा उचलून किवी फलंदाजाने शतक ठोकले आणि भारतासमोर तगडे आव्हान उभे केले.

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