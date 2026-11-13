IND vs NZ, 4th ODI: भारताचा लाजिरवाणा पराभव! विराट, रोहित, श्रेयस, ऋतुराज...सर्वच फेल, न्यूझीलंडने १०० धावाही करू दिल्या नाहीत

New Zealand vs India 4th ODI: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात चौथा वनडे सामना माऊंट मौंगानुई येथे शुक्रवारी (१३ नोव्हेंबर) खेळला गेला. या सामन्यात भारताकडून अत्यंत निराशाजनक कामगिरी झाली. भारताला या सामन्यात तब्बल २४४ धावांनी पराभवाचा फटका बसला आहे. न्यूझीलंडने पहिल्या दोन सामन्यातील पराभवानंतर आणि तिसरा सामना पावसामुळे रद्द झाल्यानंतर चौथा सामना जिंकत मालिकेत दमदार पुनरागमन केले आहे. पण पहिल्या दोन सामन्यातील विजयांमुळे भारतीय संघ मालिकेत २-१ असा आघाडीवर आहे. .IND vs NZ, 4th ODI: न्यूझीलंड ऑलआऊट, तरी भारतासाठी विजय कठीण! आजपर्यंत कधीच घडलं नव्हतं, ते घडवण्याची संधी.शुक्रवारी झालेल्या सामन्यात न्यूझीलंडने भारतासमोर ३३४ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताला २६.४ षटकात ८९ धावाच करता आल्या. भारताच्या फक्त तीन फलंदाजांना दोन आकडी धावसंख्या गाठता आली. न्यूझीलंडच्या विजयात अनुभवी वेगवान गोलंदाज मॅट हेन्रीने ६ विकेट्स घेत मोलाचा वाटा उचलला. विशेष म्हणजे हेन्रीचा हा दुखापतीनंतरचा पुनरागमनाचा सामना होता..या सामन्यात धावांचा पाठलाग करण्यासाठी भारताकडून रोहित शर्मा आणि ऋतुराज गायकवाड यांनी सलामीला उतरून डावाची सुरुवात केली. पण पहिल्याच षटकात मॅट हेन्रीने कहर केला. त्याने पहिल्याच चेंडूवर भारताचा अनुभवी सलामीवीर रोहित शर्माला शून्यावर माघारी पाठवले. रोहितचा झेल फिन ऍलेनने पहिल्या स्लीपमध्ये घेतला. त्यानंतर पाचव्या चेंडूवर हेन्रीने विराट कोहलीलाही शुन्यावरच त्रिफळाचीत केले. कर्णधार श्रेयस अय्यर पुढच्याच चेंडूवर पायचीत झाला. त्यामुळे शुन्यावर ३ विकेट्स अशी भारताची अवस्था होती. भारताने शून्यावर ३ विकेट्स गमावण्याची ही इतिहासातील पहिलीच वेळ ठरली..त्यानंतर ऋतुराज गायकवाड आणि ईशान किशन यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला, पण ऋतुराजही ६ व्या षटकात ५ धावांवर काईल जेमिसनच्या गोलंदाजीवर माघारी परतला. त्याचा झेल मायकल ब्रेसवेलने घेतला. मात्र यानंतर ईशान किशनला काही वेळासाठी अक्षर पटेलची साथ मिळाली. त्यांनी ४४ धावांची भागीदारी केली. पण ही भागीदारी अक्षर पटेलला २१ धावांवर मॅथ्यू फिशरने बाद करत तोडली. त्याचा झेलही फिन ऍलेनने घेतला. २१ व्या षटकात ईशान किशनही ५३ चेंडूत २७ धावांवर असताना मॅट हेन्रीच्या गोलंदाजीवर त्रिफळाचीत झाला..IND vs NZ 4th ODI Live: W,W,W! रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर OUT; भारताने शून्य धावांत गमावले ३ शिलेदार, मॅट हेन्रीचा कहर.यानंतर एका बाजूने नमन धीर खेळत असताना दुसऱ्या बाजूने आकिब नबी (५) आणि कुलदीप यादव (१) हे स्वस्तात बाद झाले. आकिबला मॅथ्यू फिशरने बाद केलं, तर कुलदीपला मॅट हेन्रीने त्रिफळाचीत केले. अखेर नमन धीरलाही २१ धावांवर मॅथ्यू फिशरने माघारी धाडले. शेवटी मॅट हेन्रीनेच गुरनूर ब्रारला २ धावांवर त्रिफळाचीत करत भारताचा डाव संपवला.न्यूझीलंडकडून मॅट हेन्रीने ९.४ षटकात २७ धावा देत ६ विकेट्स घेतल्या. मॅथ्यू फिशरनेही ३ विकेट्स घेतल्या, तर काईल जेमिसनने १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी, भारताने नाणेफेक जिंकून न्यूझीलंडला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावलं होतं. न्यूझीलंडने ५० षटकात सर्वबाद ३३३ धावा केल्या. न्यूझीलंडकडू विल यंग याने १०८ चेंडूत १२५ धावांची खेळी केली. या खेळीदरम्यान १४ चौकार आणि ४ षटकार मारले. टीम सिफर्टने ५८ धावांची खेळी केली. फिन ऍलेनने ४१ धावा केल्या, तर मिचेल सँटेनर (२४) आणि क्रिस्टियन क्लार्क (२२) यांनीही छोटेखानी पण महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.भारताकडून गोलंदाजी करताना आकिब नबी, अक्षर पटेल आणि गुरनूर ब्रार यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. अर्शदीप सिंग आणि नमन धीर यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.