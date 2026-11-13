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IND vs NZ, 4th ODI: भारताचा लाजिरवाणा पराभव! विराट, रोहित, श्रेयस, ऋतुराज...सर्वच फेल, न्यूझीलंडने १०० धावाही करू दिल्या नाहीत

India Suffer Massive 244-Run Defeat vs New Zealand: भारतीय संघाला न्यूझीलंडविरुद्ध चौथ्या वनडेत निराशाजनक पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. भारताचे सर्वच प्रमुख फलंदाज या सामन्यात अपयशी ठरले. भारतीय संघ १०० धावाही या सामन्यात करू शकला नाही.
Matt Henry | India vs New Zealand 4th ODI

Matt Henry | India vs New Zealand 4th ODI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

New Zealand vs India 4th ODI: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात चौथा वनडे सामना माऊंट मौंगानुई येथे शुक्रवारी (१३ नोव्हेंबर) खेळला गेला. या सामन्यात भारताकडून अत्यंत निराशाजनक कामगिरी झाली. भारताला या सामन्यात तब्बल २४४ धावांनी पराभवाचा फटका बसला आहे.

न्यूझीलंडने पहिल्या दोन सामन्यातील पराभवानंतर आणि तिसरा सामना पावसामुळे रद्द झाल्यानंतर चौथा सामना जिंकत मालिकेत दमदार पुनरागमन केले आहे. पण पहिल्या दोन सामन्यातील विजयांमुळे भारतीय संघ मालिकेत २-१ असा आघाडीवर आहे.

Matt Henry | India vs New Zealand 4th ODI
IND vs NZ, 4th ODI: न्यूझीलंड ऑलआऊट, तरी भारतासाठी विजय कठीण! आजपर्यंत कधीच घडलं नव्हतं, ते घडवण्याची संधी
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