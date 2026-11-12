Rohit Sharma Ruturaj Gaikwad opening partnership: न्यूझीलंडविरुद्धच्या चौथ्या वन डे सामन्यात भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल निश्चित आहे. शुभमन गिल, लोकेश राहुल व अंशुल कंबोज हे कसोटी मालिकेच्या तयारीसाठी वेलिंग्टनला गेले आहेत. त्यामुळे ते उर्वरित दोन वन डे सामन्यांसाठी उपलब्ध नाहीत. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया हे दोन सामने खेळेल. चौथ्या वन डे सामन्यातील अंतिम अकरामधील बदलासोबतच टीम इंडियात आणखी काही हालचाली घडताना दिसत आहेत. वन डे मालिकेत प्रभावी कामगिरी करणाऱ्या गुरनूर ब्रारला ( Gurnoor Brar) कसोटी मालिकेसाठी बोलावणे येऊ शकते. त्यामुळे तो चौथ्या वन डेनंतर वेलिंग्टनला रवाना होऊ शकतो. .ऋतुराज गायकवाड रोहित शर्मासोबत डावाची सुरुवात करेल.केएल राहुलच्या जागी इशान किशन मधल्या फळीत फलंदाजी करेल.तिलक वर्माला प्लेइंग ११ मध्ये स्थान मिळण्याची शक्यता नाहीमोहम्मद सिराजचे प्लेइंग ११ मध्ये पुनरागमन निश्चित आहे.चौथ्या आणि पाचव्या वन डे सामन्यात श्रेयस अय्यर भारतीय संघाचे नेतृत्व करेल.न्यूझीलंडविरुद्धच्या चौथ्या वन डे सामन्यात कुलदीप यादवही खेळण्याची दाट शक्यता आहे..IND vs NZ 4th ODI : भारत-न्यूझीलंड चौथा वन डे सामना Live कुठे पाहाल? जाणून घ्या वेळ, ठिकाण अन् Tv Channel.गुरनूर ब्रार कसोटी संघात?गुरनूर ब्रारने वन डे मालिकेत प्रभावी कामगिरी करून दाखवल्यानंतर संघ व्यवस्थापन त्याचा कसोटी संघासाठी विचार करत आहे. न्यूझीलंडच्या संघात उंच गोलंदाज आहेत आणि त्यामुळेच ब्रारचा भारताच्या कसोटी संघासाठी विचार केला जात आहे. तो कसोटी संघाचा सदस्य नाही, परंतु त्याला थांबण्यास सांगितलेले आहे. भारताचे फलंदाजी प्रशिक्षक सितांशु कोटक यांनी याबाबत आधीच माहिती दिली होती.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.विराट कोहली-रोहित शर्मा ओपनिगं?शुभमन गिलच्या अनुपस्थितीत रोहित शर्मासोबत सलामीला कोण, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. ऋतुराज गायकवाड, इशान किशन ही नावं शर्यतीत आहेत आणि रोहित व ऋतु ही जोडी सलामीला खेळण्याची दाट शक्यता आहे. पण, प्रयोग करायचा झाल्यास रोहित व विराट ही जोडीही सलामीला दिसू शकते. इशान किशन पाचव्या क्रमांकावर खेळणार आहे, तर श्रेयस अय्यर त्याच्या चौथ्या क्रमांकावरच खेळताना दिसेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.